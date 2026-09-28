'이민우♥' 이아미, '손주 독박육아 분노' 시母와 분가→밝은 근황.."이사했어요"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 신화 멤버 이민우 아내 이아미가 밝은 근황을 전했다.

27일 이아미는 자신의 SNS를 통해 누리꾼의 질문에 답을 하는 시간을 가졌다.

이아미는 "이사는 하셨냐"라는 질문에 "네"라고 답하며 환하게 웃는 이모티콘, 함께 하트 이모티콘도 덧붙였다. 그러자 또 다른 누리꾼은 "새로운 보금자리에서 가족 모두 행복만 가득하시길 바란다"라며 응원했고, 이아미는 "감사하다"라고 화답했다. 함께 공개된 사진 속 이아미는 연신 해맑은 미소를 지어 눈길을 끌었다.

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이민우도 앞서 지난 6월 "새마음 새 출발! 우리 가족 행복하게 살자, 날씨도 좋고, 기분도 좋고, 계약도 완료"라는 글과 부동산 계약서를 공개, 분가 소식을 전한 바 있다.

한편 이민우는 지난 3월 11세 연하 재일교포 3세 이아미와 결혼식을 올렸다. 이아미는 당시 딸을 둔 싱글맘이었으며, 두 사람은 지난해 혼인신고를 한 뒤 같은 해 12월 둘째 딸을 얻었다.

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이민우는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'를 통해 경제적인 이유 등으로 부모님과 합가한 일상을 공개하기도. 81세 고령의 이민우 어머니는 황혼 손주 육아에 "뜬금없이 양양이(둘째)를 낳아서.. 내가 지금 얼마나 힘든지 알아?"라고 하소연하기도 했다. 이후 이아미는 이민우에게 분가를 요구했다.

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joyjoy90@sportschosun.com