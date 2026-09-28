[SC인터뷰]정은채 "'재벌X형사2' 액션·코믹 즐겼죠"…♥김충재 질문엔 급 애원(종합)

정은채. 사진제공=프로젝트 호수

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[스포츠조선 정빛 기자] "강인한 여성이 제 '추구미'지만, 이제 멜로도 하고 싶어요."

단단하고 서늘한 얼굴 뒤에 이토록 유쾌한 사람이 숨어 있었다. 배우 정은채가 '재벌X형사2'를 통해 냉철한 강력팀장으로서 몸을 사리지 않는 액션, 능청스러운 코믹 연기까지 꺼내 보이며 또 하나의 얼굴을 발견했다. '정년이' 문옥경에 이어 또 한 번 주체적인 여성을 선택한 그는 "강인한 여성은 제 추구미"라고 웃으면서도, 다음에는 또래의 관계를 다루는 멜로를 꿈꿨다.

지난 19일 종영한 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현)와 새 팀장 주혜라의 사이다 공조 수사극이다. 2024년 방영된 시즌1의 최고 시청률(11.0%)을 뛰어넘으며 최종 14회에서 11.8%(닐슨코리아 전국 기준)로 자체 최고 기록을 경신, 유종의 미를 거뒀다.

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정은채는 "촬영이 끝난 직후 방송돼 현장감과 여운이 여전히 생생하다. 좋은 반응으로 마무리돼 감사할 따름"이라며 "이제서야 작품을 보내는 시기가 왔구나 싶다"고 고개를 끄덕였다.

극 중 정은채는 경찰청 대테러팀 에이스 출신이자 강하경찰서 강력1팀 새 팀장 주혜라 역을 맡았다. 냉철한 판단력과 거침없는 행동력을 장착한 베테랑 형사로 극의 무게중심을 잡았다.

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새로운 얼굴로 시즌2에 합류한 배경에는 장르적 갈증이 있었다. 당시 '아너: 그녀들의 법정'을 촬영 중이었다는 정은채는 "완전히 결이 다른 세계관이었고, 처음 도전해보는 톤앤매너라 즐거운 호기심으로 참여했다"고 전했다.

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이미 끈끈하게 다져진 기존 팀원들 사이에 들어가는 부담감도 컸을 터. 하지만 정은채는 "이미 합을 맞춰본 팀에 저 혼자 투입됐지만, 배우들과 감독님, 모든 스태프가 저를 배려하고 반겨주셨다. 덕분에 훨씬 빠르게 적응할 수 있었다"고 고마움을 표했다.

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캐릭터 구축 과정에 대해서는 "특정 인물을 참고하기보다 대본 자체에 파고드는 편"이라며 "이번에는 제복 같은 의상이 주는 힘이 컸다. 옷에 따라 태도나 연기가 달라지는 것을 느끼며 큰 도움을 받았다"고 설명했다.

정은채. 사진제공=프로젝트 호수

타이틀롤 안보현과의 케미스트리 역시 완벽했다. 정은채는 "진이수가 중심을 단단히 잡아줘야 전체 캐릭터와 서사가 살아난다고 생각했다. 현장에서 안보현 씨는 진이수 그 자체이자 든든한 리더였다"며 "특히 찰나의 코믹한 순간들을 능수능란하게 살려내는 모습을 보며 배울 점이 많았다. 메이킹을 보면 제가 계속 웃고 있을 정도로 카메라 밖 현장 온도가 따뜻했다"고 회상했다.

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최종회에서 화제를 모은 유성원(유승호)과의 격렬한 몸싸움 액션에 대한 비하인드도 전했다. "그 아름다운 용안을 진짜 때리면 안 된다"고 너스레를 떤 정은채는 "오랜 시간 응축된 주혜라의 응어리와 서로의 욕망이 폭발하는 중요한 시퀀스라 많은 고민을 거쳤다. 몸 쓰는 연기가 체력적으로는 고되지만 카메라 앞에서 살아 숨 쉬는 기분이 들어 흥미롭다. 기회가 닿는다면 더 도전하고 싶다"고 열정을 드러냈다.

마지막에 '빌런' 김지훈의 깜짝 등장과 함께 "다시 출동"으로 맺어진 엔딩에 대해서는 "팀이 멈추지 않고 또 어딘가로 달려간다는 메시지라 가슴이 뭉클했다"며 "시즌3에서 불러주신다면 감사하게 달려갈 것"이라고 했다.

정은채. 사진제공=프로젝트 호수

정은채는 tvN '정년이'의 국극 스타 문옥경에 이어 '재벌X형사2'의 주혜라까지, 주체적이고 당당한 여성 캐릭터를 연달아 선보이며 독보적인 매력을 발산하고 있다.

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이에 대해 "강인한 여성 캐릭터에게 본능적으로 매력을 느낀다. 배우로서 선망할 수 있는 인물에 끌리는 편인데, 결국 제 '추구미'인 것 같다"며 웃었다. 이어 "주혜라의 단단하면서도 속내를 쉽게 드러내지 않는 점, 그러면서도 팀원을 품는 포용력이 실제 제 모습과도 맞닿아 있어 진정성 있게 몰입할 수 있었다"고 덧붙였다.

정은채에게 이번 작품은 유쾌한 도전이자 변곡점이었다. 정은채는 "가벼운 농담이 오가는 특유의 코믹 톤에 처음엔 낯설기도 했지만, 이 세계관 자체를 판타지라 여기고 흐름에 몸을 맡기니 점차 즐기게 됐다"며

"실제 제 성격은 친구들과 있을 때 8할이 농담일 만큼 밝은 편이다. 지인들도 제 본래 유쾌한 모습이 작품에 묻어나 신선해하더라"고 귀띔했다.

정은채. 사진제공=프로젝트 호수

그런가 하면, 2024년 열애를 인정하고 공개 열애 중인 동갑내기 연인 김충재의 반응을 묻자 "재미있다고 응원해줬다"고 짤막하게 답하면서도 "저 멜로 정말 하고 싶다. 남자친구 이야기를 하니 멜로와 점점 멀어지는 기분"이라고 재치 있게 덧붙여 인터뷰 현장을 웃음바다로 만들었다.

쉼 없이 내달린 정은채는 당분간 숨고르기에 들어간다.

"몇 년간 쉬지 않고 달려온 터라 이번엔 잘 충전해서 돌아오려 해요. 차기작은 열어두고 보고 있어요. 지금까지 사건 중심의 이야기를 많이 해왔다면, 이제는 시간이나 시대, 일상적인 관계 속에서 감정이 깊게 묻어나는 이야기를 해보고 싶어요. 어렸을 때부터 좋아했던 영화 '8월의 크리스마스' 같은 작품이요! 제 나이 또래에 깊이 있게 공감할 수 있는 멜로나 사람 냄새 나는 작품으로 인사드리고 싶어요."

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com