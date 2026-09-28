심은경마저 출연 고사…우즈도 선 그은 日원폭 영화 ‘다마코’, 어떤 내용이길래[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 심은경도 가수 겸 배우 우즈(조승연)에 이어 일본 히로시마 원폭을 배경으로 한 한일합작 영화 '다마코' 출연을 고사한 것으로 확인됐다.

심은경 측은 28일 "해당 작품은 제의를 받았지만 출연하지 않기로 고사했다"고 밝혔다. 앞서 심은경은 우즈, 일본 배우 안도 사쿠라와 함께 '다마코'에 출연할 예정이라는 보도가 나왔지만 실제로는 이미 출연을 거절한 상태였다는 설명이다.

우즈 역시 전날 라이브 방송을 통해 같은 취지의 입장을 직접 밝혔다. 그는 대본을 받은 뒤 작품 내용을 인지했고 소속사에 신중하게 의견을 전달한 끝에 출연을 고사했다고 설명했다. 출연을 거절한 상황에서 관련 보도가 먼저 나왔다는 것.

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두 사람이 나란히 선을 그은 '다마코'는 1945년 히로시마에 원자폭탄이 떨어진 뒤 부모를 잃은 일본인 소년의 삶을 그리는 작품이다. 소년은 평소 알고 지내던 재일조선인을 따라 한국으로 건너오고 이후 6·25전쟁까지 겪는다. 일본인도 한국인도 아닌 경계인으로 살아가던 그는 훗날 다시 일본으로 돌아가 자신의 정체성을 찾아가는 과정을 겪는다.

여기에 허구의 이야기가 더해진다. 노인이 된 소년은 말년에 한국에서 만났던 첫사랑을 다시 보고 싶어하고 그의 60대 딸이 아버지의 소원을 이루기 위해 한국을 찾으면서 이야기가 이어진다.

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연출은 일본의 사카모토 준지 감독이 맡는 것으로 알려졌다. 한국과 일본이 공동 제작을 추진하고 있고 대부분의 촬영 역시 한국에서 진행될 예정이었다.

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문제는 작품의 출발점이 '히로시마 원폭 피해 일본인 소년'이라는 점이었다. 원폭 투하 자체는 민간인에게 막대한 피해를 남긴 비극이지만 이를 다루는 과정에서 일본의 전쟁 가해 책임이나 식민지배의 맥락이 충분히 담기지 않을 경우 일본을 피해자로만 그리는 서사가 될 수 있다는 우려가 온라인을 중심으로 제기됐다.

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특히 한국 배우들이 해당 작품에 출연한다는 소식까지 더해지면서 작품의 역사 인식과 시선이 어떻게 구성되는지를 두고 민감한 반응이 이어졌다.

심은경은 일본 영화계에서 활발하게 활동해 온 배우라는 점에서 이번 선택이 더욱 눈길을 끈다. 심은경은 일본 영화 '신문기자'로 제43회 일본아카데미상 최우수 여우주연상을 수상하는 등 일본에서 확실한 입지를 쌓아왔다. 그런 심은경마저 '다마코' 출연을 고사한 사실이 알려지면서 작품의 실제 완성본이 역사적 배경을 어떤 시선으로 풀어낼지에도 관심이 쏠리고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com