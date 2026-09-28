정준하, 요식업 경력 앞세워 솔루션 남발..유재석 "골목식당 하러 왔냐" ('식스센스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 정준하가 오랜 요식업 경력을 내세워 식당마다 솔루션을 쏟아내다 유재석에게 핀잔을 들었다.

28일 tvN '식스센스: B사이드'는 '식스센스에서 깜짝 부활한 무한상사!? 가짜 찾으러 온 식센이들 찐친 예나X주나'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 유재석은 게스트를 소개하기에 앞서 "한 분은 되게 고마운 분이다. 어젯밤 10시에 급하게 섭외됐다"고 밝혔다. 이에 고경표는 "그렇게 급하게요?"라며 깜짝 놀랐다.

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이어 정준하와 최예나가 게스트로 등장했다. 전날 밤 급하게 연락받은 인물은 정준하였다. 그는 "육감적으로 잘못된 것 같은 느낌의 전화가 왔었다"며 섭외 당시를 떠올려 웃음을 자아냈다.

이날 정준하는 유재석과 송은이가 함께 MC를 맡은 프로그램에 21년 만에 출연한 소감도 밝혔다. 그는 "'진실게임' 이후 둘이 하는 건 처음 나오는 것 같다"며 뭉클한 표정을 지었다. 하지만 유재석은 곧바로 "좀 다르다"고 선을 그어 웃음을 안겼다.

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오랜 기간 요식업에 종사한 정준하는 가짜 식당 추리에 남다른 자신감을 드러내기도 했다. 그는 "얼굴만 봐도 이 사람은 가짜 사장님인지 진짜 사장님인지 딱 보인다", "말이 안 된다. 이렇게 운영하면 안 된다"며 날카로운 분석을 이어갔다.

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그러나 이를 지켜보던 유재석은 "뭐 '골목식당' 하려고 왔냐. 왜 가는 데마다 솔루션을 하냐"며 핀잔을 줘 웃음을 자아냈다.

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또 유재석은 정준하가 자신의 추리에 끼어들자 급기야 "내가 이야기하잖아! 정 과장!"이라며 버럭했다. 이어 "출장 '무한상사'를 하고 있다"고 너스레를 떨었고, 정준하 역시 순식간에 '정 과장'으로 돌아가 주눅 든 모습을 보여 폭소를 더했다.