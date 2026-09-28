'105억 전세금' 못받은 이승기, 기름값 아끼는 근황.."주유소 싼 곳 찾아다녀"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 이승기가 105억원 규모 전세금 분쟁 중인 가운데, 기름값을 절약하는 근황을 전했다.

25일 이승기는 자신의 유튜브 채널 '이승기이'에 '죄송합니다 이승기입니다 저도 유튜브하고 싶었어요'라는 제목의 첫 영상을 올렸다.

이승기는 근황을 묻는 질문에 "요즘 내 삶은 일과 가족 딱 2개다. 집에서 (이다인과) 같이 육아하고 주말에는 애들을 데리고 나가거나 유치원 하원을 시킨다"라며 두 자녀 육아에 집중하는 근황을 전했다.

Advertisement

이어 첫째 딸이 자신의 영상을 늘 진지하게 감상한다며 "딸 사고는 잘 모르겠지만 (영상에서) 아빠를 인지하고 아빠가 노래하는 사람이라는 것까지 안다. 유치원에 가서 '우리 아빠 노래하는 사람'이라고 자랑스럽게 말한다더라. 근데 내 앞에서는 전혀 티 내지 않는다"라고 말했다.

제작진은 혼자만의 시간에는 뭘 하냐며 궁금해했고 이승기는 "운전하는 시간이 너무 좋아서 아무 데나 간다. 멀리도 안 간다. 멀리 가면 기름값도 많이 나오고 피곤하다. 전에는 무조건 가까운데 가서 기름을 넣었는데 결혼한 후에는 서치를 해본다. 1,2번 그렇게 하다 보니 비싼 데서 진짜 안 넣게 된다"라며 기름값을 절약한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 이승기는 차가원 피아크그룹 회장 소유의 한남동 고급 빌라에 105억 원 전세 계약을 맺고 거주해왔지만 계약 후에 보증금을 돌려받지 못했다며, 최근 차 회장을 특경법상 횡령 혐의 등으로 고소했다. 105억 중 73억 원은 전세대출을 통해 마련된 것으로 알려졌다. 당시 차 회장은 이승기의 소속사 빅플래닛메이드 대표였다.

Advertisement

이승기 측은 "유명 연예인으로 하여금 거액의 대출을 받도록 해 고액의 전세 계약을 체결한 뒤 전세금을 편취하는 고도의 사기수법이 전략적으로 동원된 것으로 보인다"라고 밝혔다. 반면 차 회장 측은 이승기 가족이 빌라에 입주한 건 전속계약금 명목으로 관련한 대물을 받은 것이라고 주장했다. 차 회장은 지난 8월 300억원대 사기 혐의로 구속 기소된 상황이다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com