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성유리, 21년 만의 핑클 완전체 앞두고 되찾은 '요정 미모'..청순한 발레복 자태

조윤선 기자

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성유리, 21년 만의 핑클 완전체 앞두고 되찾은 '요정 미모'..청순한 발레복 자태

[스포츠조선 조윤선 기자] 핑클 성유리가 완전체 활동을 앞두고 청순한 미모를 뽐냈다.

성유리는 28일 자신의 사회관계망서비스에 "체력아 눈치 챙겨"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 성유리는 발레복을 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 곧게 편 어깨와 반듯한 자세, 쭉 뻗은 늘씬한 각선미가 돋보인다.

쌍둥이 딸 출산 후 육아에 전념해온 성유리는 변함없는 청순한 매력을 발산하며 '원조 요정'다운 비주얼을 자랑했다.

성유리는 이효리, 옥주현, 이진과 함께 약 21년 만에 핑클 완전체 활동에 나선다.

젬스톤이앤엠은 지난 21일 "이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 함께 핑클의 완전체 활동을 준비하고 있다"고 밝혔다.

핑클이 정식 완전체 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 앨범 'Forever Fin.K.L(포에버 핑클)' 이후 약 21년 만이다. 네 멤버는 2019년 JTBC '캠핑클럽'을 통해 재회해 신곡을 발표했지만, 당시에는 방송을 계기로 성사된 특별 프로젝트에 가까웠다.

이번 활동은 일회성 만남에 그치지 않고 데뷔 30주년을 향해 약 2년간 이어지는 장기 프로젝트로 진행된다. 네 멤버는 향후 음악과 공연 등 다채로운 활동을 통해 팬들과 만날 예정이다.

1998년 데뷔한 핑클은 'Blue Rain(블루 레인)', '내 남자친구에게', '영원한 사랑', 'Now(나우)' 등 수많은 히트곡을 발표했다. 청순한 이미지부터 당당하고 강렬한 콘셉트까지 폭넓게 소화하며 가요계를 대표하는 1세대 걸그룹으로 자리매김했다.

한편 성유리는 2017년 프로골퍼 안성현과 결혼했으며, 2022년 1월 쌍둥이 딸을 품에 안았다.

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