[인터뷰①] '메인코2' 우도환 "현빈한테 '형'이라 부를 수 있어서 좋았다"

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 우도환이 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 현빈과 형제 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

우도환은 28일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "작품에서 처음으로 남동생 역할을 맡아봐서 좋았다"며 "제 형이 현빈 선배여서 더 좋았다"라고 했다.

23일 종영한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 주인공의 위태로운 여정을 그린 작품으로, 전편에 이어 우민호 감독이 메가폰을 잡았다. 우도환은 백기태(현빈)의 동생이자, 보안사 중령 백기현 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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우도환은 극 중에서 현빈과의 치열한 대립을 보여주며 보는 이들을 긴장케 만들었다. 그는 "누군가의 동생 역할을 처음 맡아봤다. 신인 때도 양아치나 살인마 같은 역할을 많이 했었는데, 남동생 역할을 연기하니까 좋더라. 현빈 선배한테 형이라고 부를 수 있어서 좋았다"며 "촬영장에서 현빈 선배의 노하우를 보고 배울 수 있는 시간이었고, 좋은 경험이었다"고 말했다.

작품에서 뿐만 아니라, 카메라 밖에서도 만족스러운 케미였다고 밝혔다. 우도환은 "현빈 선배와 장난도 많이 치면서 웃으면서 했다. 시리즈 자체가 무겁다 보니, 중요한 신을 촬영할 때는 가볍게 있진 않았다. 감정선을 깰 순 없지 않나. 선배와 실제로도 오랫동안 형동생으로 알고 지냈던 것처럼 지냈다. 선배도 저한테 '이 시리즈를 만드는 과정이 좋았다'고 하시더라. 감독님과 배우들, 스태프들의 합이 너무 좋았고 화기애애한 현장이었다"고 전했다.

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현빈을 비롯해 정우성 등 많은 선배들과 함께 하면서 느낀 점들도 털어놨다. 우도환은 "선배들이 오랫동안 톱스타 자리를 지키고 계시지 않나. 그 자체만으로도 배울 점이 많다고 느꼈다. 그동안 자기 관리를 위해 얼마나 많은 노력을 하셨겠나. 촬영장에서 저희의 최대 관심사는 건강 관리였다. 건강해야 계속 작품을 할 수 있지 않겠나. 저랑 정우성 선배랑 20살 차이가 나고, 현빈 선배와 10살 차이가 난다. 10년 뒤에는 현빈 선배처럼, 20년 뒤에는 정우성 선배처럼 되고 싶다는 목표가 생겼다"고 다짐했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com