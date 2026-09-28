'현대家' 노현정 19세 장남, '766억 기업' 최대주주 등극.."경영 참여는 미정"

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[스포츠조선 박아람 기자] KBS 아나운서 출신 노현정과 정대선 전 HN Inc 사장의 장남 정창건 씨가 HNIX의 최대주주인 것으로 알려지면서 관심이 쏠리고 있다.

28일 비즈한국 보도에 따르면 정창건 씨는 HNIX 지분 39.74%를 보유하고 있다. 2007년생인 정 씨는 올해 19세로, 아직 경영 전면에 모습을 드러내기에는 어린 나이지만 수백억 원대 매출을 올리는 기업의 최대주주라는 점에서 눈길을 끈다.

HNIX는 지난해 매출 766억 원, 영업이익 37억 원을 기록했다. 다만 재무구조에는 부담이 있는 것으로 전해졌다. 지난해 말 기준 부채가 645억 원에 이르렀으며 자본총계는 마이너스 502억 원으로 완전자본잠식 상태인 것으로 나타났다.

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HNIX의 주주 구성을 살펴보면 범현대가 인사와 기업들도 상당수 포함돼 있다. 2025년도 감사보고서 기준 차동원 HNIX 대표가 18.50%를 보유하고 있으며, 정몽준 아산재단 이사장 11.75%, HL홀딩스 10.39%, 현대머티리얼 8.95%, 정몽진 KCC그룹 회장 5.17% 등이 주주로 이름을 올리고 있다.

정창건 씨가 최대주주가 된 과정에도 관심이 모인다.

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HNIX는 HN Inc가 2022년 IT 서비스 사업 부문을 물적분할하면서 만들어졌다. 당시 HN Inc가 HNIX 지분 59.74%를 보유하고 있었지만, 이후 HN Inc가 경영난을 겪으면서 상황이 달라졌다.

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HN Inc는 2024년 SM그룹 계열사 태초이앤씨에 매각됐다. 이후 태초이앤씨가 보유하고 있던 HNIX 지분 59.74%를 처분하면서 정창건 씨가 39.74%를, 차동원 대표가 18.50%를 각각 인수한 것으로 알려졌다.

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정창건 씨가 향후 직접 경영에 참여할지 여부는 아직 확인되지 않았다. 비즈한국 측이 지분을 인수한 배경과 경영 참여 가능성 등을 HNIX 측에 문의했으나 별도의 답변은 받지 못한 것으로 전해졌다.

정창건 씨의 어머니인 노현정은 2003년 KBS 29기 공채 아나운서로 방송계에 입문했다. 이후 KBS 예능 프로그램 '상상플러스' 등을 통해 이름을 알리며 많은 사랑을 받았다.

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그러던 중 2006년 정대선 전 HN Inc 사장과 결혼하면서 방송 활동을 중단했다. 두 사람 사이에는 2007년생 장남 정창건 씨와 2009년생 차남 정창성 씨가 있다.

노현정은 결혼 이후 방송 활동보다는 가족과 함께하는 생활에 집중해왔다. 최근에는 공식적인 방송 활동은 많지 않지만 각종 행사나 기부 활동 등을 통해 간간이 근황이 전해지고 있다.

tokkig@sportschosun.com