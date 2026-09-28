"발톱 깎아줘" 오초희 변호사 남편, 오은영 만나도 달라진 게 없나

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 오초희가 40세의 나이에 어렵게 얻은 쌍둥이를 키우며 남편에 대한 현실적인 고충을 털어놨다.

28일 공개된 MBN '속풀이쇼 동치미'의 10월 3일 방송분 예고편에는 게스트로 배우 오초희가 출연한 영상이 올라왔다.

나이 40살에 힘들게 쌍둥이를 얻은 오초희는 "쌍둥이를 어렵게 낳았는데 신랑 육아가 제일 힘들다"고 고백했다.

Advertisement

그는 "집에 들어와서 하는 소리가 '라면 끓여줘', '발톱 좀 깎아줘'라고 한다"며 남편에 대한 답답함을 토로했다.

이어 오초희는 쌍둥이에 대한 각별한 애정을 드러냈다. 그는 "저희 쌍둥이는 제 새끼니까 사실 똥도 예쁘다"고 말하며 아이들을 향한 애정을 표현했다.

Advertisement

그러면서 "근데 남편은 내 새끼가 아니지 않느냐"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

Advertisement

한편 오초희는 지난 8월 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에 변호사 남편과 함께 출연해 쌍둥이 엄마가 된 근황을 공개했다. 당시 방송에서 오초희는 남편과의 육아 갈등을 비롯해 원활하지 않은 소통으로 인한 어려움을 털어놓으며 눈물을 보였다.

Advertisement

주말부부로 생활하고 있는 오초희는 평일 동안 쌍둥이 육아를 홀로 도맡고 있는 상황. 여기에 남편과 육아와 집안일, 경제적인 문제 등에 대한 의견 차이까지 겹치면서 갈등을 빚는 모습으로 안타까움을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com