김나영♥마이큐, 결혼 1년만 새 가족 맞았다...두 아들 이어 '셋째' 된 반려견

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김나영이 새로운 가족이 된 반려견을 공개하며 남다른 애정을 드러냈다.

28일 김나영은 자신의 SNS를 통해 "우리 집 셋째 팡가"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 새롭게 가족이 된 반려견과 산책 중인 김나영의 모습이 담겨있다. 김나영은 반려견과 시선을 맞추기 위해 쪼그려 앉은 채 다정한 눈빛으로 바라보며 애정을 표현했다.

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이어 김나영은 "첫째, 둘째, 셋째 다 나온 사진"이라면서 두 아들 신우 군과 이준 군에 이어 반려견을 '셋째'라고 부르며 가족으로 맞이한 기쁨을 드러냈다. 새로운 가족을 맞이한 부부와 두 아들의 얼굴에는 행복한 미소가 가득했다.

집에서도 반려견과 함께한 일상은 이어졌다. 반려견은 집을 탐색하던 중 신발을 물고 김나영을 바라봤다. 그런 반려견의 모습에 김나영은 "진짜 뭘 해도 귀엽다"라며 환하게 웃었다.

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반려견 '토팡가'의 이름에는 특별한 의미도 담겼다. 마이큐는 지난해 11월 SNS를 통해 미국 여행 당시를 떠올리며 "여행 중 가장 깊은 인상을 남긴 곳은 LA 북서쪽으로 한 시간 정도 떨어진 '토팽가'"라고 밝혔다.

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당시 그는 "그 무렵 아이들은 강아지를 키우고 싶어 했다. 만약 강아지를 입양하게 된다면 '토팽가'라고 이름을 지어 주자며 모두 한마음으로 말했다"며 "가장 힘이 없고, 외롭고, 보호가 필요한 강아지를 데려오자고 말하는 아이들의 마음은 지금도 참 고운 울림으로 남아 있다"라고 전했다.

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한편, 김나영은 2015년 결혼했지만 2019년 이혼, 홀로 두 아들을 키웠다. 이후 2021년 가수 겸 화가 마이큐와 공개 열애를 시작했으며 2025년 10월에 재혼했다.

anjee85@sportschosun.com