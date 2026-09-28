'연예계 최고령 산모' 한다감, 47세 득남 소감 "힘든 순간 이겨내길 잘했다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한다감이 결혼 6년 만에 첫아들을 품에 안고 벅찬 득남 소감을 전했다.

한다감은 28일 자신의 사회관계망서비스에 "찰떡이가 드디어 세상에 건강하게 태어났어요. 축하해 주셔서 정말 너무나 감사합니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 지난 22일 태어난 한다감의 아들이 앙증맞은 두 발을 내민 모습이 담겼다. 작고 귀여운 발바닥이 보는 이들마저 미소 짓게 만든다.

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한다감은 "많은 분들께서 응원해 주시고 격려해 주신 지난 시간들이 정말 주마등처럼 지나가고 너무나 많은 힘이 된 거 같습니다"라며 "저도 많이 건강하고 잘 회복하고 있어요. 많은 축하와 응원의 메시지 주신 분들 정말 감사 드립니다"라고 밝혔다.

이어 "소중한 아가를 선물로 받은 건 정말 다 여러분들 덕분이에요. 며칠 되지 않았지만 찰떡이 얼굴을 보니 정말 그동안 관리하고 힘든 순간에 포기하고 싶었던 순간들을 잘 이겨낸 걸 잘 했다는 생각이 드네요"라고 덧붙였다.

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끝으로 "건강하게 잘 키워볼게요. 새 생명의 소중함을 다시 한번 느끼는 가슴 뭉클한 순간입니다. 축하해 주신 많은 분들 다시 한번 감사드립니다"고 전했다.

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한편 한다감은 2020년 한 살 연상의 사업가와 결혼했다. 결혼 6년 만인 지난 4월 임신 소식을 전하며 "연예계 최고령 산모가 됐다"고 밝혀 화제를 모았다.