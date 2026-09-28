[인터뷰②] '메인코2' 우도환 "우민호 감독과 작업? 드디어 꿈 이뤄, 같은 '우씨'여서 더 영광"

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 우도환이 '메이드 인 코리아' 시리즈를 함께 한 우민호 감독을 향한 존경심을 표했다.

우도환은 28일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "감독님께서 '내부자들'을 하시기 전부터 꼭 함께 하고 싶었다"며 "드디어 꿈을 이룬 기분"이라고 했다.

23일 종영한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 주인공의 위태로운 여정을 그린 작품으로, 전편에 이어 우민호 감독이 메가폰을 잡았다. 우도환은 백기태(현빈)의 동생이자, 보안사 중령 백기현 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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우도환은 '메이드 인 코리아' 시리즈를 통해 우민호 감독과 처음으로 함께 작업했다. 그는 "감독님이 저한테 요청하셨던 건, '기현이 얼굴에 고민과 갈등이 많았으면 좋겠다'고 하셨다. 어떠한 선택을 내렸는 지를 보여주지 않고, 사람들이 끝까지 궁금해하도록 만들었으면 좋겠다고 하셨다. 이번 작품을 통해 느낀 게 감독님은 어떻게 작업하면 배우들이 멋있게 나오는지 잘 아시는 것 같다. 선배들 뿐만 아니라, (서)은수도, (원)지안이도, (노)재원이도 멋있었다. 각 캐릭터의 멋을 살려주시기 위해 고민을 많이 해주셨다"고 감사함을 표했다.

이어 결과물에 대한 만족도를 묻자, 우도환은 "만족스럽지만, 만족한다고 하면 감독님이 저를 또 안 써주실 것 같다(웃음). 저는 감독님이 '내부자들'을 하시기 전부터 함께 하고 싶었다. 영화 '마스터'를 찍고 있을 때, 우민호 감독님이 이병헌 선배 응원 차 현장에 오셨었다. 그때 우민호 감독님을 멀리서만 바라봤는데 '아 감독님도 나와 같은 우씨시구나. 나중에 같은 작품을 하게 되면 꼭 말씀드려야지' 했다. 근데 감독님과 '메이드 인 코리아'를 처음 하기로 한 날 미팅 자리에서 저를 보시자마자 '같은 우씨네요'라고 하셔서, 꿈을 이룬 기분이었다. 제 대사를 감독님께서 직접해 주셔서 더욱 영광스러웠다"고 감격을 표했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com