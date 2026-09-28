나나, '말많던' 입술 확 달라졌네...손가락으로 만지작 만지작 '밀라노 근황'

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 한층 달라진 모습으로 근황을 전해 눈길을 끌고 있다.

나나는 28일 자신의 SNS에 이탈리아 명품 브랜드 페라가모를 언급하며 화보 촬영 현장에서 찍은 사진을 공개했다.

사진 속 나나는 블랙 가죽 소재의 민소매 의상을 입고 강렬한 분위기를 연출했다. 짧은 헤어스타일과 시크한 표정이 어우러지면서 특유의 세련된 분위기를 자아냈다.

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특히 사진에서는 최근 화제를 모았던 입술의 변화가 눈에 띄었다. 앞서 도톰해진 입술로 관심을 받았던 나나가 이전보다 한층 자연스러워진 모습으로 등장하면서 팬들의 시선이 쏠렸다.

나나는 최근 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 출연 이후 외모와 관련해 뜻밖의 관심을 받았다.

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지난 18일 공개된 '스캔들'에서 조선시대를 배경으로 한 인물을 연기한 나나의 입술을 두고 일부 시청자들이 작품의 시대적 분위기와 어울리지 않는다는 의견을 내놓은 것.

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외모에 대한 반응이 이어지자 나나는 22일 팬들과 소통하는 플랫폼을 통해 직접 자신의 입장을 밝혔다.

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당시 나나는 자신의 입술이 다른 사람들에게 불편하게 느껴졌다면 자신의 선택에 책임이 있다고 생각한다는 취지로 말했다. 배우로서 작품의 성격을 고려했어야 했다는 생각도 함께 전했다.

이어 자신을 응원하는 팬들이 관련 반응을 접하면서 마음 아파할 것을 걱정하며 미안한 마음을 드러냈다. 앞으로는 팬들과 함께 좋은 이야기를 들을 수 있도록 노력하겠다는 뜻도 밝혔다.

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이후 나나는 패션 관련 공식 일정에도 모습을 드러냈다. 지난 24일 페라가모의 2027 봄·여름 여성복 패션쇼 참석을 위해 이탈리아 밀라노로 출국한 것으로 알려졌다.

이번에 공개된 사진은 현지 패션쇼 및 화보 촬영과 관련된 모습으로, 나나는 가죽 소재의 의상과 짧은 헤어스타일을 조합해 강렬한 패션 감각을 선보였다.

한편 나나는 '스캔들'에서 오랜 시간 수절해 온 과부 희연 역을 맡아 처음으로 사극 연기에 도전했다.

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tokkig@sportschosun.com