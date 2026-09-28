"너무 힘들다" 송일국, 중2 삼둥이 사춘기에 한숨 "하루하루 기도하며 산다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 송일국이 중학교 2학년이 된 세 아들 대한·민국·만세의 사춘기 육아 고충을 털어놨다.

28일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에는 연극 '욕망이라는 이름의 전차'에 함께 출연하는 배우 송일국, 송선미, 사강이 게스트로 등장했다.

이날 송일국은 자신의 가장 큰 욕망에 대해 "가족이다. 가족이 건강한 것"이라고 밝혔다.

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그러나 가족 이야기가 나오자 세 아들을 키우는 현실적인 고민도 털어놨다. 송일국은 "요즘 너무 스트레스 받는다"며 대한·민국·만세의 근황을 전했다.

어느덧 중학교 2학년이 된 삼둥이의 사춘기를 언급하며 송일국은 "아이들 셋이 중학교 2학년이라 하루하루 기도하며 살고 있다"고 말했다.

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이에 박명수는 "한 번에 고생하는 게 낫다. 그러다가 쭉 키워놓으면 나중에 얼마나 행복하겠냐"며 송일국을 위로했다.

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하지만 송일국은 "그런데 너무 힘들다"고 털어놨고, 박명수는 "본인이 낳았으니 책임지셔야 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이날 송일국은 삼둥이의 사춘기 고민을 털어놓은 한 청취자에게 자신의 육아관을 전하기도 했다.

그는 "저도 육아에 대해 이야기를 많이 듣는다. 그런데 저는 어떻게 키우나보다 더 중요한 게 있다고 생각한다"며 부부관계의 중요성을 강조했다.

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이어 "저는 부부관계가 좋으면 아이들은 따라온다고 생각한다. 육아가 중요한 게 아니라 어떻게 하면 부부관계를 행복하게 유지하느냐가 더 중요한 것 같다"고 자신의 생각을 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com