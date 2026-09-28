[인터뷰③] '메인코2' 우도환 "'사냥개들' 촬영 미뤄져 얻은 기회…내게 터닝포인트 됐다"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 우도환이 '메이드 인 코리아' 시리즈에 참여하게 된 과정을 설명했다.
우도환은 28일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "한참 '사냥개들' 촬영 준비 중이었는데, 촬영 시기가 밀렸다"며 "저에게 이러한 기회가 찾아와서 좋았다"고 했다.
23일 종영한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 주인공의 위태로운 여정을 그린 작품으로, 전편에 이어 우민호 감독이 메가폰을 잡았다. 우도환은 백기태(현빈)의 동생이자, 보안사 중령 백기현 역을 맡아 열연을 펼쳤다.
우도환은 종영 소감에 대해 "촬영을 끝낸 지 아직 반년 밖에 안되어서 아쉬운 마음이 크다. 최근까지도 선배들과 감독님과 자주 뵈어서 더 좋은 기억이 많이 남았다"며 "영화 '마스터' 이후 이렇게 많은 선배들과 한 작품을 한 게 오랜만이었다. 10년 넘게 메인롤로서 작품을 끌고 가다가, 선배들한테 많이 의지할 수 있던 시간이었다. 이번 작품은 저에게 소중한 터닝포인트가 됐다"고 밝혔다.
이어 '메이드 인 코리아' 시리즈에 참여하게 된 계기에 대해 "대본을 먼저 보고 참여하진 않았다. '열대야'를 촬영하고 있었는데, 김원국 대표님을 통해서 '메이드 인 코리아'를 듣게 됐다. 이미 현빈 선배랑 정우성 선배 캐스팅이 완료된 상태였고, 당연히 제 역할은 없다고 생각했다. 저는 그냥 열심히 '사냥개들'을 준비 중이었다. 근데 '사냥개들' 촬영 시기가 조금 밀리게 되면서, '메이드 인 코리아' 시즌1 분량이 많지 않은데 도와줄 수 있냐는 제의를 받았다. 그래서 바로 하고 싶다고 말씀드렸고, 저에게도 이렇게 기회가 오는구나 했다. 당시 '메이드 인 코리아' 시즌1 대본을 보면서 기현이 캐릭터를 알아가면서 너무 좋았다"고 전했다.
우도환은 지난 한 해 동안 '사냥개들 시즌2'와 '메이드 인 코리아 시즌2'로 글로벌 시청자들과 만나왔다. 그는 "배우로서 많이 흔들리는 시기인 것 같다. 뭐가 더 좋은 연기이고, 뭐가 더 좋은 작품인지 조언을 구하고 자문을 구해야 하는 시기인 것 같다. 오히려 신인 때가 더 용기 있었던 것 같다. 그냥 앞만 보고 멋있게 달리고 싶었지만, '사냥개들 시즌2' 건우도 그렇고, '메이드 인 코리아 시즌2' 기현이도 그렇고 이미 만들어져 있던 캐릭터들을 또 한 번 구축해야 해서 고민이 더 많았다. 옆에서 선배들이 캐릭터를 어떻게 구축하시는지 더 보고 배우려고 했다"고 말했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com