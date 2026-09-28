김연자, 母 급성 파킨슨병 투병에 오열 "1년 만에 일어서지도 못해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 김연자가 급성 파킨슨병으로 1년 만에 거동이 어려워진 어머니를 떠올리며 눈물을 쏟았다.

28일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "19살 어린 연자와 매일 전화하며 울던 엄마. 급성 파킨슨병으로 달라진 엄마와의 시간"이라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에서 김연자는 19세였던 1977년 일본으로 건너가 활동하던 시절을 회상했다. 그는 "(향수병 때문에) 계속 국제전화로 전화했다. 한 달에 국제 전화비가 30만 원이 나와서 엄청나게 야단맞기도 했다"고 털어놨다.

Advertisement

이어 "엄마한테 매일 전화했다. 생각해 보면 엄마와 전화기를 붙잡고 서로 울었던 것 같다"며 어린 나이에 가족과 떨어져 지내 힘들었던 시간을 떠올렸다.

김연자는 현재 어머니의 상태에 대해 "엄마가 급성 파킨슨병에 걸렸다"며 "재작년에는 내가 TV 녹화할 때 오기도 했는데 1년밖에 안 됐는데 벌써 침대에 누워서 일어서지도 못한다"며 울컥했다.

Advertisement

그는 "같이 지방도 다니고 그런 분이셨다. 언니같이 친구같이 지냈다"며 "워낙 활발했던 엄마라서 즐겁게 인생 즐기다가 돌아가시면 얼마나 좋았을까 싶다. 너무 안 됐다"며 끝내 눈물을 쏟았다.

Advertisement

앞서 김연자는 지난해에도 한 예능 프로그램에서 어머니의 투병 사실을 밝히며 눈물을 보인 바 있다.

Advertisement

당시 그는 "엄마가 운동도 좋아하고 굉장히 활발한 분이었는데 어느 순간 파킨슨병 진단을 받았다"며 "재작년 8월부터 말이 어눌해지셨다. 매일매일 달라진다. 활달히 잘 다니시다가 갑자기 그러시니까 꿈같고 믿어지지 않는다"고 말했다.