"임신·유산 모두 거짓"..고세원 괴롭힌 전여친, 징역 2년 법정구속

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고세원을 지속적으로 찾아 연락하고 온라인상에서 허위사실을 게시한 혐의로 재판에 넘겨진 A씨가 실형을 선고받았다.

28일 텐아시아 보도에 따르면 수원지방법원 안양지원은 최근 스토킹과 명예훼손 등의 혐의로 기소된 A씨에게 징역 2년을 선고했다. 재판부는 이와 함께 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수도 명령했다.

재판 과정에서는 A씨가 고세원에게 반복적으로 접근해온 정황이 확인됐다. A씨가 고세원에게 연락한 횟수는 모두 54회였으며, 고세원의 어머니에게도 8차례 연락한 것으로 파악됐다.

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온라인을 통한 게시물 작성도 이어졌다. A씨는 자신이 고세원과의 관계에서 성폭력을 당했고 이후 임신과 유산을 겪었다는 취지의 글을 여러 차례 온라인에 게재했다. 해당 내용은 총 10차례 게시된 것으로 알려졌다.

그러나 법원은 A씨가 온라인에서 주장했던 주요 내용이 객관적인 사실과 일치하지 않는다고 판단했다.

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재판부는 산부인과 진료기록과 초음파 검사 결과를 비롯해 관련 기관의 사실조회 자료, 대한의사협회 감정 결과, 녹취록 등 여러 자료를 검토한 뒤 A씨의 임신과 유산, 강압적인 성관계 등에 관한 주장을 사실이 아닌 것으로 판단했다.

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이번 사건은 2021년 A씨가 온라인 커뮤니티에 한 배우를 지칭하며 임신과 유산을 주장하는 글을 올리면서 처음 알려졌다. 당시 A씨는 자신이 교제하던 배우에게 임신한 뒤 버림받았다는 취지의 내용을 공개적으로 주장했고 이후 해당 인물이 고세원이라고 밝혔다.

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당시 고세원 역시 자신의 입장을 밝힌 바 있다. 그는 과거 이혼 사실과 A씨와 교제했던 사실을 인정하면서도 이후 온라인에서 제기된 일부 주장에 대해서는 사실과 다르다는 입장을 내놨다.

이후 고세원 측은 A씨가 자신뿐 아니라 가족에게도 지속적으로 연락하는 등 스토킹 행위를 하고 있다고 주장하며 법적 대응에 나섰다.

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이번 판결에 따라 고세원 측은 형사 절차와 별도로 민사상 책임까지 묻겠다는 입장이다. 반복적인 연락과 온라인 게시물로 인해 발생한 피해에 대해 손해배상 청구 등 추가적인 법적 절차를 진행할 계획인 것으로 전해졌다.

한편 고세원은 1997년 KBS 공채 탤런트로 데뷔한 뒤 드라마 '막돼먹은 영애씨', '수상한 삼형제', '엄마의 정원', '위험한 약속' 등 다양한 작품에 출연하며 활동해왔다.

tokkig@sportschosun.com