세븐틴만 노려 70억 챙긴 암표상, 결국 실형+10억 추징…"타협 없는 법적 조치"

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[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 세븐틴의 공연 티켓을 불법 거래한 전문 암표상들에게 실형이 선고됐다. 법원은 이들에게 합산 10억 원 이상의 추징도 명령했다.

소속사 플레디스엔터테인먼트 측은 28일 세븐틴 공식 계정을 통해 "아티스트에 대한 허위사실 유포, 모욕, 성적 비방 등에 대한 법적 조치를 지속적으로 진행하고 있다"라면서 2026년 3분기 법적 조치 진행 상황을 공개했다.

먼저 소속사에 따르면 전문 암표상에 의한 티켓 부정거래 대응과 관련해 최근 검거된 전문 암표상 중 일부에게 각 징역 1년 8개월과 1년 4개월의 실형, 합산 10억 원 이상의 추징이 선고됐다.

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소속사는 "이들 외에도 다른 전문 암표상, 특히 해외에 기반을 둔 이들에 대한 수사절차도 계속 진행되고 있으며, 당사는 수사기관의 요청에 적극적으로 협조하고 있다"라고 전했다.

앞서 플레디스는 지난 3월 매크로 프로그램을 이용해 티켓을 대량으로 확보한 후 고가에 재판매하여 약 70억 원의 부당이득을 취득한 암표업자 일당이 경찰에 검거됐다고 알린 바 있다.

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세븐틴을 대상으로 한 악의적인 명예훼손 사건의 처벌 결과도 전했다. 소속사는 "세븐틴에 대한 악의적 명예훼손 혐의로 기소된 피고인은 최근 1심 재판에서 벌금 200만 원이 선고됐다"라고 밝혔다. 이에 불복한 피고인이 항소를 제기하여 현재 항소심이 진행 중이다.

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소속사는 "당사는 항소심에서도 해당 피고인이 합당한 처벌을 받을 수 있도록 끝까지 엄중하게 대응할 것"이라고 강조했다.

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또한 소속사 측은 국내외 온라인 커뮤니티와 음원 플랫폼, SNS 등을 대상으로 실시간 모니터링을 진행하고 있으며, 허위사실 유포와 모욕, 외모·국적 비하, 조롱·혐오 표현, 성희롱 및 성적 대상화 등 아티스트의 권익을 침해하는 행위에 대해서는 무관용 원칙으로 대응하겠다는 방침이다.

anjee85@sportschosun.com

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이하 플레디스 공지 전문.

안녕하세요. 플레디스엔터테인먼트입니다.

당사는 소속 아티스트 세븐틴의 권익을 보호하고 악의적 행위에 엄정히 대응하고자, 자체 수집한 모니터링 자료와 팬 여러분의 적극적인 제보를 바탕으로 아티스트에 대한 허위사실 유포, 모욕, 성적 비방 등에 대한 법적 조치를 지속적으로 진행하고 있습니다. 2026년 3분기 기준 진행 중인 법적 조치 관련 내용을 다음과 같이 알려드립니다.

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1. 주요 고소 사건 진행 현황 안내

당사는 수집된 증거 자료를 바탕으로 악성 게시물 작성자들을 고소하였으며, 현재 다수의 건에 대한 사법 절차가 진행되고 있습니다. 특히 기존 고소 사건 중 아티스트에 대한 악의적 명예훼손 혐의로 기소된 피고인의 경우, 최근 1심 재판에서 벌금 200만 원이 선고되었습니다. 이에 불복한 피고인이 항소를 제기하여 현재 항소심이 진행 중이며, 당사는 항소심에서도 해당 피고인이 합당한 처벌을 받을 수 있도록 끝까지 엄중하게 대응할 것입니다. 본 건을 비롯하여 현재 수사기관에서 조사 중인 사건 역시 선처 없이 대응하고 있으며, 향후 발생하는 아티스트 권익 침해 범죄에 대해서도 일체의 타협 없는 법적 조치를 이어가도록 하겠습니다.

2. 전문 암표상에 의한 티켓 부정거래 대응 안내

당사는 소속 아티스트의 공연 티켓을 부정거래 해온 전문 암표상 검거와 처벌을 위해 수사기관과 긴밀히 협력해 왔습니다. 그 결과 최근 검거된 전문 암표상 중 일부에게 각 징역 1년 8개월과 1년 4개월의 실형, 합산 10억 원 이상의 추징이 선고되었습니다. 이들 외에도 다른 전문 암표상, 특히 해외에 기반을 둔 이들에 대한 수사절차도 계속 진행되고 있으며, 당사는 수사기관의 요청에 적극적으로 협조하고 있습니다. 당사는 앞으로도 전문 암표상들에 의한 티켓 부정거래에 대해서 선처 없이 끝까지 추적하여 엄중하게 대응하겠습니다.

3. 악성 게시물 상시 모니터링 및 채증 안내

당사는 자체 실시간 모니터링 시스템을 활용하여 주요 온라인 커뮤니티(디시인사이드, 일간베스트, 에펨코리아, 더쿠, 인스티즈, 여성시대, 쭉빵카페, 네이트판, 위버스 등), 음원 플랫폼(멜론, 벅스뮤직 등), SNS 플랫폼(X, 인스타그램, 유튜브, 스레드 등) 등 국내외 온라인 채널 전반에서 발생하는 아티스트 권익 침해 행위를 실시간으로 채증하고 있습니다. 게시물을 즉시 삭제하더라도 모니터링 시스템을 통해 작성자 추적 및 증거 확보가 가능합니다. 아티스트의 명예를 훼손하는 허위사실 유포, 모욕, 외모·국적 비하, 조롱·혐오적 표현, 성희롱 및 성적 대상화 등은 관련 법령에 따라 처벌받는 명백한 범죄로, 당사는 어떠한 선처나 합의 없이 무관용 원칙으로 강력하게 대응하겠습니다.

4. 팬 제보 접수 안내

당사의 상시 모니터링과 더불어, 팬 여러분께서 보내주시는 제보는 범죄 사실 입증과 피의자 특정에 많은 도움이 되고 있습니다. 아티스트의 권익을 침해하는 악성 게시물을 발견하실 경우, 아래 양식에 맞추어 제보 부탁드립니다.

제보 채널: 하이브 아티스트 권익 침해 제보 사이트

권장 양식: URL, 게시물 전체 내용, 작성자 정보, 작성 날짜 및 캡처 날짜가 모두 포함된 PC 화면 전체 캡처 또는 PDF 파일(인쇄 메뉴를 통해 PDF로 저장된 파일)

세븐틴을 향해 늘 변함없는 지지와 사랑을 보내주시는 캐럿 여러분께 진심으로 감사드립니다. 당사는 아티스트의 명예와 권익 보호를 위하여 앞으로도 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.