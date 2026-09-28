‘56세 면허’ 정재형, 2달만에 아우디 휠 ‘쫙’ 긁었다…“으아!!!” 절규

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 작곡가 정재형이 생애 첫 운전면허를 딴 지 두 달여 만에 차량 휠을 긁고 말았다. 초보 운전자의 첫 '상처'가 발생해 웃음을 자아냈다.

정재형은 28일 자신의 SNS에 차량 바퀴 사진을 게재하며 뜻밖의 운전 근황을 전했다.

공개된 사진에는 검은색 차량 휠 가장자리가 길게 긁혀 도장이 벗겨진 모습이 담겼다. 휠 스포크에는 'Audi Sport' 로고가 선명하게 새겨져 있어 아우디 차량임을 짐작게 했다.

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정재형은 사진 위에 눈물을 쏟는 이모티콘을 붙인 뒤 "긁었어!!! 으아!!!"라고 적으며 당혹감을 감추지 못했다.

하지만 공개된 사진만으로 정확한 차종까지 확인되지는 않았다. 아우디 고성능 및 S라인 계열 여러 모델에 'Audi Sport' 휠이 적용되는 만큼 차종을 특정하기는 어렵다.

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와중 눈길을 끄는 것은 정재형이 운전대를 잡기 시작한 지 얼마 되지 않았다는 점이다. 정재형은 지난 7월 56세의 나이에 생애 첫 운전면허를 취득해 화제를 모았다. 당시 "운전면허 소지자!!"라며 직접 합격 소식을 알렸고 기능시험에서 100점을 받았다는 사실도 공개하며 뿌듯함을 드러냈다. 이후 자신의 유튜브 채널에서도 면허증을 공개하며 "저 운전 꽤 잘한다"고 자신감을 보였다.

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친구들의 반응은 정반대였다. 이적은 "그냥 장롱에 넣어놔라. 장롱에 넣어놓으면 무사고"라고 농담을 던지며 초보 운전자인 정재형을 놀리기도 했다.

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최근에는 실제 운전 실력까지 공개됐다. 엄정화는 정재형이 직접 차를 몰고 자신을 데리러 온 모습을 공개하며 "역사적인 순간이다. 정재형이 운전을 한다", "이런 날이 오네"라며 놀라움을 드러낸 바 있다.

한편 정재형은 유튜브 채널 '요정재형'을 통해 대중들과 소통하고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com