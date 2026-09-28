[인터뷰①] '메인코2' 정성일 "현빈에게 의지 많이 해, 서로가 서로에게 집중하며 촬영"

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정성일이 '메이드 인 코리아' 시리즈를 통해 현빈과 함께 한 소감을 전했다.

정성일은 28일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "촬영장에서 현빈에게 의지를 많이 했다"며 "덕분에 서로가 서로에게 집중할 수 있었다"고 했다.

23일 종영한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 주인공의 위태로운 여정을 그린 작품으로, 전편에 이어 우민호 감독이 메가폰을 잡았다. 정성일은 청와대 비서실장 천석중 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

Advertisement

정성일은 '메이드 인 코리아' 시리즈를 통해 우민호 감독과 첫 작업을 함께 했다. 그는 "감독님한테도 말씀드렸었는데, 처음엔 싫었다. 왜냐하면 감독님의 화술이 그렇게 따뜻하시지 않았다. 현장에서 너무 집중을 하시다 보니까, 거칠게 표현을 하실 땐 약간 의아한 부분도 있었다. 근데 얼마 지나지 않아 바로 순수하고 아이처럼 귀여운 모습을 보여주시더라. 일이 잘 안 풀릴 땐 혼자 화를 내시다가, 또 시간이 지나면 미소를 지으셨다. 제가 감독님한테 '초딩' 같다고도 말씀드렸다"며 "시즌2를 찍을 때는 '와 이 사람은 정말 멋있는 사람이구나'란 생각이 들어 팬이 되어버렸다. 감독님의 작업 과정을 지켜보는데 단 한 장면도 허투루 넘어가시지 않더라. 작품에 대한 애정을 많이 느꼈고, '우민호니까 가능하다'고 느꼈다"고 말했다.

그러면서 "현장에서도 오로지 제 것만 고민하고 집중을 할 수 있었다. 그 외 나머지 것들은 스태프들과 감독님이 모두 준비해 주셔서 신경을 쓰지 않아도 됐다"며 "감독님께도 다음에 또 함께 작업하고 싶다고 말씀드릴 정도로, '앞으로 이런 현장을 또 만날 수 있을까' 싶더라. 시즌1 때는 좀 낯설었다면, 시즌2부터는 감독님이 미리 준비하고 고민을 해오셔서 멋진 장면들이 탄생할 수 있었다"고 감사함을 표했다.

Advertisement

시즌 1에 이어 시즌2에서 함께한 현빈에게도 고마운 마음을 드러냈다. 정성일은 "현장에서 의지를 많이 했다. 현빈이 백기태라는 인물을 끝까지 지키려고 했고, 저와 리허설을 하면서도 많은 대화를 나눴다. 현빈이 시즌1에서는 다른 것들을 좀 더 챙겼다면, 시즌2에선 오로지 백기태만 생각했던 것 같다. 그러다 보니 서로가 서로에게 집중할 수 있었던 시간이었다"고 전했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com