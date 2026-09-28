'아크 레이더스', 올해 최대 업데이트 예고…신규 설원 맵 '펜돌라 고개' 등장

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넥슨의 글로벌 기대작 '아크 레이더스'가 올해 최대 규모의 업데이트를 통해 새로운 설원 지역과 신규 아크, 성장 콘텐츠를 선보인다. PvPvE를 기반으로 한 기존 게임플레이에 새로운 탐험과 전투 요소를 더하면서 콘텐츠 확장에 나선다.

넥슨은 28일 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 게임 '아크 레이더스'의 대규모 업데이트 '얼어붙은 산길(Frozen Trail)'을 10월 8일 실시한다고 밝혔다. 업데이트에 앞서 공개된 '퍼스트 룩' 영상을 통해 주요 콘텐츠도 공개했다. 핵심은 신규 맵 '펜돌라 고개(Pendola Pass)'다.

'러스트 벨트' 북부 산맥 너머에 자리한 펜돌라 고개는 오래된 이탈리아 마을과 '엑소더스 프로젝트'의 운송 거점이 남아 있는 설원 지역이다. 넓게 펼쳐진 공간과 좁은 통로, 높은 고저차가 뒤섞인 지형으로 구성돼 기존 지역과 다른 탐험 동선을 제공한다.

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맵 곳곳에는 쓰러진 거대 아크 '엠퍼러(Emperor)'의 잔해가 자리하며, 탐험 도중 강력한 한파 '급속 동결(Flash Freeze)'이 발생해 플레이어의 움직임을 제한한다.

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대형 아크 함선 '프리깃(Frigate)'에 직접 진입하는 고난도 콘텐츠도 추가된다. 함선 내부를 탐색하며 퍼즐을 풀고 적을 상대해야 하며, 위험을 감수한 만큼 높은 가치의 전리품을 확보할 수 있다. 전투 콘텐츠도 확대된다. '불리(Bully)', '스컬커(Skulker)', '히드라(Hydra)' 등 서로 다른 특징을 가진 신규 아크 3종이 추가된다.

성장과 장비 시스템도 손질한다. 신규 거점 '전초 기지(Outpost)'를 통해 '레이더'의 성장과 커스터마이징을 확장하고, 상위 단계 무기 개조를 지원하는 '연구 스테이션'을 선보인다. 신규 무기 2종과 이동 수단인 '그래플링 훅', 게임 내 장면을 촬영할 수 있는 '카메라', 신규 악기 등 다양한 게임플레이 아이템도 추가된다. 스킬트리 개편을 비롯한 시스템 개선도 함께 진행된다.

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특히 이번 업데이트에서는 PvPvE라는 게임의 핵심 구조에 변화를 줄 수 있는 실험도 진행한다. 넥슨과 엠바크 스튜디오는 10월 13일부터 20일까지 8일간 PvE 매치메이킹을 한시적으로 운영한다.

이용자는 기존 PvPvE 매치와 함께 이용자 간 공격이 제한된 PvE 매치를 선택할 수 있다. PvE 매치에서는 다른 이용자와의 교전 부담을 줄이고 아크와의 전투, 탐험, 협동 플레이에 집중할 수 있다.

이번 테스트는 단순한 이벤트를 넘어 향후 게임의 방향성을 가늠하기 위한 시도라는 점에서도 눈길을 끈다. 넥슨과 엠바크 스튜디오는 PvE 매치메이킹을 통해 플레이 데이터를 확보하고 이용자 피드백을 수집해 향후 정식 도입 가능성을 검토할 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com