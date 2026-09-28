[인터뷰②] '메인코2' 정성일 "'빠더너스' 문상훈=반전 사기캐…뭘 해도 밉지 않고 귀여워"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정성일이 배우 겸 크리에이터 문상훈과의 친분을 자랑했다.
정성일은 28일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "문상훈은 반칙 사기캐릭터 같다. 뭘 해도 밉지 않고 귀엽다"고 했다.
23일 종영한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 주인공의 위태로운 여정을 그린 작품으로, 전편에 이어 우민호 감독이 메가폰을 잡았다. 정성일은 청와대 비서실장 천석중 역을 맡아 열연을 펼쳤다.
정성일은 앞으로 도전하고 싶은 장르에 대해 "예전에 공연을 할 때부터 코미디를 너무 좋아했다. 굉장히 어려운 장르라는 생각이 들었고, 진실되게 해야 사람들을 웃길 수 있다고 생각했다. 저도 늘 무게만 잡는 사람도 아니고, 함께 즐겁게 웃을 수 있는 장르를 꽤 해왔다. '트리거'에서도 풀어지고 망가지는 모습을 보여드렸다"고 말했다.
최근에는 유튜브 채널 '빠더너스'의 코미디 시리즈 '입금 바랍니다'에서 윤지혁 역을 맡아 새로운 변신을 시도했다. 정성일은 "제가 '살인자 리포트'를 할 때 '빠더너스' 코너 '딱대'에 나간 적 있었다. 그때 문상훈이 저와의 코미디 호흡이 좋았다고 하더라. 일부러 웃기지 말고, 진지하게 연기만 해주면 된다고 해서 더 좋았다. 문상훈이 자기 꿈이 제대로 된 시트콤을 제작하는 거라고 했는데, 누군가의 꿈을 같이 이룰 수 있어서 행복했다"고 전했다.
촬영 이후 문상훈과 많이 친해졌는지 묻자, 정성일은 "상훈이도 저도 MBTI 극 I(내향형)다. 둘 다 계속 무릎만 쓰다듬다가, 이제는 확실히 편해졌다. 서로 친해지는 데까지 시간이 꽤 흘렀다. 상훈이는 너무 귀엽고, 반칙 사기캐릭터 같다. 뭘 해도 밉지 않고, 정말 똑똑하지 않나. 보고 배울 점이 많았던 시간이었다"고 답했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com