'2026 대한민국 게임대상' 11월 18일 부산 개최…28일부터 출품작 접수

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올 한 해 대한민국 게임산업을 결산하는 '2026 대한민국 게임대상'이 오는 11월 18일 부산 벡스코에서 열린다.

올해 출시된 게임 가운데 어떤 작품들이 연말 시상대에 오를지 결정하는 출품작 접수도 28일부터 시작된다. 문화체육관광부가 주최하고 스포츠조선과 전자신문이 공동 후원하며 한국게임산업협회가 주관하는 '2026 대한민국 게임대상'은 올해로 31주년을 맞는다.

올해 시상식에서는 대상, 최우수상, 우수상, 기술·창작상, 우수개발자상, 인기게임상, 인디게임상, 글로벌게임상 등 총 13개 부문에서 우수 게임과 게임산업 발전에 기여한 관계자들을 선정한다.

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출품작 접수는 9월 28일부터 10월 12일까지 15일간 온오프라인으로 진행된다. 이후 심사위원 심사와 함께 이용자 및 미디어를 대상으로 한 온라인 투표 결과를 반영해 최종 수상작과 수상자를 결정한다. 온라인 투표는 10월 26일부터 11월 16일까지 진행된다.

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올해도 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 '올해의 우수게임'과 연계해 진행된다. 올해의 우수게임 부문별 수상작은 대한민국 게임대상 후보로 자동 등록된다. 올해 국내 게임시장에서는 MMORPG를 비롯해 액션 어드벤처, 콘솔·PC, 서브컬처 등 다양한 장르와 플랫폼의 신작이 선보인 만큼, 연말 대한민국 게임대상 후보군이 어떤 모습으로 구성될지도 관심사다.

출품 신청서는 문화체육관광부와 한국게임산업협회 홈페이지에서 내려받을 수 있으며, 자세한 사항은 한국게임산업협회 사업국을 통해 확인할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com