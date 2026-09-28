'도깨비의세계', 캐릭터명 선점 5시간 만에 또 마감…10월 8일 정식 출시

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카카오게임즈의 신작 MMORPG '도깨비의세계'가 사전 캐릭터명 선점 이벤트를 잇따라 조기 마감하며 출시 전부터 이용자들의 관심을 끌고 있다.

카카오게임즈는 28일 슈퍼캣이 개발중인 2.5D MMORPG '도깨비의세계'의 사전 캐릭터명 선점 이벤트를 조기 종료했다고 밝혔다. 지난 22일 오후 8시 시작한 1차 캐릭터명 선점은 약 1시간 만에 마감됐다. 다음날인 23일 오전 11시 시작한 2차 선점 역시 약 5시간 만에 종료됐다. 카카오게임즈는 이용자들이 몰리면서 추가 서버를 증설하기도 했다.

출시 전 캐릭터명 선점이 두 차례 모두 빠르게 마감된 가운데, 관심은 사전등록과 실제 출시 이후 흥행으로 이어질지에 쏠린다. '도깨비의세계'는 오는 10월 8일 오전 11시 정식 출시를 앞두고 있다.

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사전등록은 정식 출시 전까지 카카오게임 사전등록 페이지와 구글플레이, 애플 앱스토어 등에서 진행된다. 사전등록 이용자에게는 인게임 코스튬 '갓' 4종 가운데 1종을 선택해 제공하며, 친구 초대와 이벤트를 통해 '24K 순금 도깨비 방망이(3돈)' 등 경품도 지급한다.

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'도깨비의세계'는 네이버 웹소설·웹툰 '멸귀수도전' IP를 기반으로 슈퍼캣이 개발중인 MMORPG다. 2D 도트 캐릭터에 3D 배경을 결합한 2.5D 비주얼을 적용했으며, 한국 전통 정서를 담은 도트 아트로 차별화된 세계관을 구축했다.

카카오게임즈는 지난 18일 라이브 시연회를 열고 게임의 주요 시스템과 서비스 방향도 공개했다. 슈퍼캣 박성준 PD와 장수민 디렉터, 카카오게임즈 차명수 사업실장이 직접 게임을 시연하며 이용자들의 사전 질문과 실시간 Q&A에 답했다.

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특히 개발진은 의복과 탈것에 성장 관련 능력치를 적용하지 않겠다고 밝혔으며, 새로운 경제 구조와 게임 플레이를 통해 획득하는 재화 '금전'의 활용처도 공개했다. 이용자 의견을 반영해 멤버십 이용 기간을 기존 28일에서 30일로 늘리는 등 서비스 준비 과정에서 이용자 피드백도 적극 반영하고 있다.

두 차례에 걸친 캐릭터명 선점 조기 마감으로 출시 전부터 좋은 반응을 얻고 있는 가운데, 다음달 8일 시작될 정식 서비스에서 실제 이용자 반응이 어떻게 이어질지 관심이 모아진다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com