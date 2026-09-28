[인터뷰③] '메인코2' 정성일 "김은숙 작가는 나의 은인, 명절 때 꼭 인사드린다"

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정성일이 자신의 인생작 '더 글로리'를 언급했다.

정성일은 28일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "김은숙 작가님은 제 은인"이라며 "명절 때마다 꼭 인사를 드린다"라고 했다.

23일 종영한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 주인공의 위태로운 여정을 그린 작품으로, 전편에 이어 우민호 감독이 메가폰을 잡았다. 정성일은 청와대 비서실장 천석중 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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정성일은 2023년 종영한 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에서 하도영 역을 연기, 대중에 강렬한 눈도장을 찍었다. 그는 "김은숙 작가님이 '비밀의 숲 시즌2'에 나오는 저의 모습을 보시고, '더 글로리'에 캐스팅을 하셨다. 처음엔 윤세아 누나랑 친해서 드라마를 모니터 하시다가, 저를 보셨다고 하더라. '하도영이란 인물은 저런 이미지로 가야겠다'고 하시면서 대본을 쓰셨다고 들었다. 작가님께는 명절 때라도 꼭 인사드린다. 저에게 은인 같은 분이시다. 안길호 감독님도 저에게 은인 같은 분이시다. 촬영할 때 큰 도움을 주셨다"고 감사함을 표했다.

이후 연기적으로 고민이 됐던 지점에 대해선 "'더 글로리' 촬영 이후 하도영과 비슷한 역할이 들어오면 의식적으로 피했다. 제가 하도영이란 캐릭터를 뛰어넘을 수 있을까 계속 고민을 하게 되더라. 그러다가 '전,란'에서 외국인을 연기한 거다. 이제는 생각이 바뀌었다. 대중이 원하는 모습이 그런 모습이라면 굳이 피할 필요는 없겠더라"고 말했다.

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특히 '더 글로리'에서 부녀 호흡을 맞춘 오지율과도 최근 재회한 모습이 공개되며 화제를 모으기도 했다. 정성일은 "아기들은 왜 이렇게 빨리 크는지 모르겠다(웃음). 지율이가 벌써 초등학교 6학년인가, 중학교 1학년인가 그렇다더라. 키는 많이 컸는데, 아직 말하는 건 아기 같다. 오랜만에 만나도 저를 반가워해 줘서 고마웠다"고 전했다.

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끝으로 '메이드 인 코리아' 시리즈에 대해 "하도영 이후 천석중이란 이름을 불리도록 만들어준 작품이다. 엊그제도 길을 걷는데, 한 아기 엄마가 '어? 천석중 삼촌이다'라고 알아봐 주시더라. 그렇게 캐릭터로 불릴 수 있어서 너무 반가웠다. 또 '메이드 인 코리아' 이후로 연기를 더 잘하고 싶다는 욕심이 생겼다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com