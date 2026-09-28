컴투스플랫폼, 도쿄서 AI 게임 개발 플랫폼 '하이브 액실' 공개…코덱스와 결합

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컴투스플랫폼이 일본에서 AI를 활용한 게임 개발 흐름에 맞춘 차세대 백엔드 플랫폼을 공개했다.

게임 개발 과정에서 AI가 코드 작성과 콘텐츠 제작을 넘어 서버·결제·데이터 분석 등 서비스 운영 영역까지 활용 범위를 넓히고 있다는 점에서 주목된다.

컴투스홀딩스의 자회사 컴투스플랫폼은 28일 일본 도쿄에서 열린 'Tokyo AI(TAI) | OpenAI : 100-Hour Game Builder Challenge' 결선 현장에서 AI 게임 개발에 특화된 백엔드 플랫폼 '하이브 액실(Hive Axyl)'을 소개했다고 밝혔다.

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이번 행사는 도쿄 AI(TAI)가 주최하고 오픈AI가 지원한 AI 게임 개발 챌린지다. 참가팀들은 오픈AI의 코딩 에이전트 '코덱스(Codex)'를 활용해 100시간 동안 AI 네이티브 게임과 게임 제작을 위한 AI 도구 개발에 도전했다.

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결선 현장에는 컴투스재팬 김진용 대표가 발표자로 참석했다. 김 대표는 지난달 서울에서 컴투스와 오픈AI가 공동 개최한 '오픈AI 게임 빌더스 서울' 사례를 소개하고, 'Build with Codex, Play with Hive'라는 행사 비전을 공유했다. 크릿벤처스와 LY 등 한일 양국 IT업계 관계자들도 현장을 찾았다.

김 대표가 소개한 '하이브 액실'은 게임 출시부터 라이브 서비스 운영까지 필요한 백엔드 기능을 지원하는 플랫폼이다. 개발자가 서버 구축과 같은 기술적 작업에 투입하는 시간을 줄이고 게임 콘텐츠 개발에 집중할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.

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특히 오픈AI의 코덱스 플러그인 연결을 지원한다. 자연어 프롬프트를 활용해 백엔드 설정을 비롯해 인증, 결제, 데이터 분석, 라이브 운영 등 게임 서비스에 필요한 기능을 연동할 수 있도록 설계됐다. '하이브 액실'은 30일 정식 출시될 예정이다. 출시 이후 개발자 사이트에서 제공되는 가이드에 따라 코덱스 플러그인을 설치해 이용할 수 있다.

컴투스플랫폼은 이번 도쿄 행사를 통해 AI를 게임 개발에 적용하는 것을 넘어, AI 개발 도구와 게임 백엔드 플랫폼을 연결하는 새로운 개발 환경을 제시했다. 특히 AI를 활용한 게임 제작 속도가 빨라질수록 개발 단계뿐 아니라 출시 이후 서비스 운영을 얼마나 간소화하느냐도 중요한 과제가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com