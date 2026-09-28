전처 유깻잎도 '하트' 눌렀다...최고기♥이주은, 웨딩드레스 피팅 "눈물날 뻔"

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[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 최고기가 예비신부 이주은의 웨딩드레스 피팅 현장을 공개하며 결혼을 앞둔 설렘과 감격을 전했다.

최고기는 최근 자신의 SNS를 통해 이주은과 함께한 웨딩드레스 피팅 현장 사진을 공개했다.

이날 최고기는 웨딩드레스를 입은 이주은의 모습을 바라보며 감정이 북받친 듯한 소감을 남겼다. 이주은은 최고기가 평소 사용하는 애칭인 '쫀쪼니'로도 불렸다.

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최고기는 "웨딩드레스 입은 쫀쪼니. 첫 등장에 글썽글썽했다"며 "그저 스쳐 지나갔던 순간들도 하나하나 생각나면서 힘들었던 순간도 행복했던 순간도 왜 생각이 났을까"라고 털어놨다.

이어 "결혼 준비하면서 정신없이 달려온 시간이었는데 드레스 입고 서 있는 모습 하나에 그동안의 것들이 한 번에 정리되는 기분이었다"며 당시의 벅찬 마음을 전했다. 또 "입으로는 예쁘다 소리밖에 못 했지만 사실 그 말로는 한참 모자랐고 뭐라고 더 해야 할지 몰라서 계속 사진만 찍었다"고 덧붙였다.

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웨딩드레스 피팅 과정에서 이주은은 총 일곱 벌의 드레스를 입어본 것으로 전해졌다. 최고기는 "드레스는 일곱 벌까지 입어봤는데 안 어울리는 게 하나도 없어서 고르는 게 제일 오래 걸렸다"며 "그래도 지루하다는 생각은 한 번도 안 들었다"고 말했다.

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그러면서 "평생 몇 번 없을 하루인데 이런 날이 앞으로 더 남아 있다는 게 좋다"고 결혼을 앞둔 설렘을 드러냈다. 최고기는 또 다른 글에서 "웨딩드레스 피팅, 신랑은 말을 잃었다"며 "오늘은 드레스 피팅하는 날. 사진만 찍고 오면 되는 줄 알았는데 생각보다 훨씬 큰 날이었다"고 당시를 회상했다.

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그는 "첫 드레스를 입자마자 눈물이 나올 뻔했다. 이때까지 우리가 했던 고생 때문인가. 그런 것들이 스쳐 지나갔다"고 전했다.

해당 게시물에는 최고기의 전처인 유깻잎도 '하트'를 누르며 응원을 보냈다.

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한편 최고기는 유튜버 유깻잎과 2016년 혼전임신으로 결혼해 딸 솔잎 양을 얻었으나 2020년 이혼했다. 이후 솔잎 양은 최고기가 양육하고 있다.

최근 유깻잎은 TV CHOSUN 예능 프로그램 'X의 사생활'에 전 남편 최고기와 함께 출연해 이혼 이후의 삶을 공개하기도 했다. 당시 유깻잎은 최고기의 현 여자친구에 대해 "솔잎이의 든든한 보호자이자 엄마로서 노력하는 마음은 같다"며 "편견보다는 응원의 시선으로 봐주시면 큰 힘이 될 것 같다"고 당부한 바 있다.