'원신' 6주년, 53만명이 걸었다…한강에 나무 4010그루 심은 '원신 숲'

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게임 이용자 53만명이 걸은 63억 걸음이 서울 한강의 숲으로 바뀌었다. 호요버스의 '원신'이 출시 6주년을 맞아 이용자들과 함께 양화한강공원에 나무 4010그루를 심었다.

호요버스 코리아는 28일 국내 지역생활 커뮤니티 '당근', 스마일게이트 희망스튜디오 등과 함께 서울 양화한강공원에 '원신 숲'을 조성했다고 밝혔다. 게임사가 한강공원에 기업 숲을 조성한 것은 이번이 처음이다. 이번 프로젝트는 이용자들의 걷기와 기부, 나무심기 봉사활동을 실제 녹지 조성으로 연결한 것이 특징이다.

첫 단계는 당근과 진행한 '숲이 기억할 동네 걷기' 캠페인이었다. 53만명이 참여해 총 63억 걸음을 기록했다. 당초 목표였던 1억 걸음을 크게 넘어선 규모로, 호요버스는 이를 통해 약 616톤의 이산화탄소 배출 저감 효과를 거뒀다고 설명했다.

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이용자들이 직접 나무를 심는 행사도 이어졌다. 지난 13일과 20일 진행된 나무심기 봉사활동에는 100여명의 이용자가 참여해 조팝나무, 황매화, 매화나무, 산수유 등 4010그루를 양화한강공원에 심었다. 이렇게 조성된 '원신 숲'은 누구나 방문할 수 있는 양화한강공원 내 녹지 공간으로 운영된다. 호요버스는 연간 약 2670kg의 이산화탄소를 흡수하는 효과를 기대하고 있다.

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게임 이용자의 참여를 기부와 식재로 연결하는 활동도 계속된다. 스마일게이트 희망스튜디오와 함께 진행한 '숲이 자라날 굿즈 FUNding' 캠페인을 통해 모인 기부금은 탄소 저감을 위한 별도의 식물 식재 활동에 활용될 예정이다.

'원신 숲' 조성을 기념한 이용자 이벤트도 진행한다. 10월 25일까지 숲을 방문해 인증 사진이나 축하 영상을 촬영하고 지정 해시태그와 함께 SNS에 게시하면 추첨을 통해 '원신' 성우 사인지, 창세의 결정, 엽서 세트 등을 제공한다. 공식 카페에서는 10월 4일까지 '원신 숲' 오픈 축하 메시지를 남기는 이벤트를 진행하며, 추첨을 통해 아란나라 시리즈 대형 봉제인형을 증정한다.

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게임 속 세계를 즐기던 이용자들의 활동이 실제 공간의 변화로 이어졌다는 점에서 이번 '원신 숲'은 게임 IP를 활용한 이용자 참여형 캠페인의 새로운 사례로 볼 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com