'쿵야 레스토랑즈', 성균관대 축제 뜬다…대학생과 첫 공식 컬래버레이션

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넷마블의 캐릭터 IP '쿵야 레스토랑즈'가 대학 축제 현장으로 무대를 넓힌다.

넷마블의 콘텐츠 마케팅 자회사 엠엔비(MNB)는 '쿵야 레스토랑즈'가 성균관대 축제 '에스카라(ESKARA)'와 공식 컬래버레이션을 진행한다고 28일 밝혔다. 행사는 10월 1일부터 2일까지 경기도 수원시 성균관대 자연과학캠퍼스에서 열린다. 캐릭터 IP가 성균관대 축제와 공식 협업하는 것은 이번이 처음이다.

이번 컬래버레이션에서는 성균관대를 테마로 새롭게 꾸민 '양파쿵야'와 '주먹밥쿵야'가 축제 현장을 찾는다. 현장에서는 반창고와 부채, 띠부띠부씰 등 한정판 컬래버레이션 굿즈를 선보이며 축제 전용 포토프레임도 운영한다. 캠퍼스 곳곳에서는 양파쿵야와 주먹밥쿵야 인형탈을 만날 수 있으며, 깜짝 등장과 눈싸움 이벤트 등 현장 참여형 프로그램도 마련된다.

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'쿵야 레스토랑즈'는 넷마블의 캐릭터 IP '쿵야'의 스핀오프 브랜드다. 2022년 인스타그램을 통해 처음 공개된 이후 사회생활을 하는 쿵야들의 일상과 감정을 담은 콘텐츠로 인지도를 높이며 캐릭터 IP 사업을 확대하고 있다.

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특히 이번 협업은 온라인 중심으로 성장한 캐릭터 IP가 대학 축제라는 오프라인 공간으로 직접 들어왔다는 점에서 눈길을 끈다. 굿즈 판매에 그치지 않고 포토프레임과 인형탈 이벤트 등 대학생들이 직접 참여할 수 있는 콘텐츠를 결합한 것이 특징이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com