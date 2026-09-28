심은경·우즈 잇따라 출연 거절…'日 원폭 영화' 국고 1억5000만원 받는다

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 심은경과 가수 우즈(조승연)가 출연을 고사한 영화 '다마코'가 영화진흥위원회의 국제공동제작 지원 대상으로 선정됐다.

28일 스포츠경향 보도에 따르면 '다마코'는 영진위의 '2026년 하반기 영화 국제공동제작 시범사업' 선정작에 이름을 올렸으며, 지원 예정 금액은 1억5000만원이다.

영진위 이사회는 지난달 28일 해당 사업의 심사 결과를 원안대로 의결했다.

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'다마코'는 한국의 진픽처스와 일본의 센트럴아츠가 공동 제작하고 사카모토 준지 감독이 연출하는 작품이다. 히로시마 원자폭탄 투하로 부모를 잃은 일본인 소년이 재일조선인을 따라 한국에 온 뒤 6·25전쟁을 겪는 이야기를 담는 것으로 알려졌다.

이 같은 줄거리가 알려지자 일본의 침략전쟁과 식민지배라는 역사적 배경 속에서 원폭 피해를 어떻게 그릴지를 두고 우려가 제기됐다.

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심은경과 우즈의 출연설까지 보도되면서 두 사람에게도 관심이 쏠렸지만, 이들은 모두 출연 제안을 고사했다고 밝혔다.

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우즈는 지난 27일 라이브 방송에서 대본을 받고 내용을 검토한 뒤 출연을 고사했으며, 그 과정에서 출연 보도가 나왔다고 설명했다.

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심은경 측도 28일 "제의를 받았지만 출연하지 않기로 고사했다"고 밝혔다.

두 사람의 출연 여부와 별개로 '다마코'가 국고 지원 대상으로 선정된 사실이 확인되면서, 영화가 역사적 사건을 어떤 시선으로 그려낼지에 관심이 모이고 있다.

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narusi@sportschosun.com