한정수, 故 김주혁 떠난 뒤 수면장애 고백했는데…수면제 끊었지만 "요즘 잠 못 자"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한정수가 수면제 복용을 중단했지만 여전히 잠을 이루기 어렵다고 털어놨다.

한정수는 28일 자신의 SNS에 "60초 독백 #불면증"이라는 글과 함께 짧은 영상을 올렸다. 영상에서 그는 "내가 지금 정신이 또렷하지가 않다"며 근황을 전했다.

한정수는 "트리티코라고 전에 먹던 약이 있는데, 그거 먹으면 다음 날까지 맑지가 않다"며 "요즘 잠을 못 잔다. 그래서 추가했는데 영 정신이 멍하다"고 말했다.

Advertisement

그러면서 "수면제는 끊었다. 기적이다"라고 밝혔다. 수면제 복용은 중단했지만, 최근 불면증으로 다시 약을 추가했다는 설명이다.

한정수는 2023년 채널A '오은영의 금쪽상담소'에서 절친했던 고(故) 김주혁을 갑작스럽게 떠나보낸 뒤 수면장애와 공황 증상을 겪었다고 고백했다.

Advertisement

당시 그는 "3, 4일 밤을 새도 잠을 못 잔다"며 깊은 상실감을 털어놓은 바 있다.

Advertisement

이후 2024년에는 투병 중이던 여동생을 먼저 떠나보내는 아픔도 겪었다. 이번 영상에서는 수면제를 끊은 변화를 알리는 한편, 여전히 잠을 이루지 못하는 일상을 솔직하게 전했다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com