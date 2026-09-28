같은 장소, 다른 몸매...'박수홍♥' 김다예, '90kg→52kg' 2년만에 부산행

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍이 아내 김다예, 딸 재이와 함께 부산을 찾아 특별한 가족 여행을 즐겼다.

28일 박수홍의 유튜브 채널에는 '엄마 뱃속에서 왔던 부산 2년 만에 다시 왔어요. 23개월 재이의 부산여행'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이번 여행은 박수홍과 김다예에게 더욱 의미가 남달랐다. 두 사람이 과거 김다예가 만삭이었을 당시 찾았던 부산을 이번에는 23개월 된 딸 재이와 함께 다시 방문했기 때문이다.

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박수홍과 김다예는 부산 여행 첫날 딸 재이와 함께 해운대 바다를 찾았다. 시원하게 펼쳐진 바다와 모래사장을 마주한 재이는 모래가 신기한 듯 아장아장 걸으며 주변을 둘러봤다.

특히 재이는 바다를 바라보며 "바다야~"라고 외치는 등 귀여운 반응을 보였다. 박수홍과 김다예 역시 딸의 모습을 바라보며 행복한 시간을 보냈다.

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부부는 과거 만삭의 몸으로 찾았던 부산을 이제는 딸과 함께 다시 찾았다는 사실에 남다른 감회를 드러냈다.

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박수홍과 김다예는 "만삭에 왔던 곳을 재이와 함께 오니 신기하다"며 과거 여행을 떠올렸다.

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특히 임신 당시 체중이 90kg까지 증가했던 김다예의 현재 모습도 눈길을 끌었다. 김다예는 출산 후 꾸준한 식단 관리와 운동을 이어갔고, 체중을 52kg까지 감량한 것으로 알려졌다.

만삭 당시와는 확연히 달라진 모습으로 다시 부산 바다를 찾은 김다예는 딸 재이와 함께 여행을 즐기며 밝은 모습을 보였다.

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무엇보다 약 2년 전에는 엄마 뱃속에 있었던 재이가 이제는 부모와 함께 해운대 모래사장을 직접 걷고 바다를 바라보는 모습이 담기면서 특별함을 더했다.

한편 박수홍과 김다예는 2021년 결혼했으며, 지난해 딸 재이 양을 품에 안았다. 두 사람은 유튜브와 SNS 등을 통해 딸과 함께하는 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.