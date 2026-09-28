"남편 10년 가르쳤다" 김소영, ♥오상진 사진 실력에 웃음..얼마나 잘하길래

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김소영이 남편 오상진과 함께한 일상을 공개하며 유쾌한 부부 일상을 전했다.
김소영은 28일 자신의 SNS를 통해 "순식간에 지나간 9월"이라며 한 달 동안의 다양한 순간이 담긴 사진들을 공개했다.
공개된 사진에는 가족과 함께 보낸 일상을 비롯해 평범하지만 소중했던 순간들이 담겼다. 바쁜 일상 속에서도 틈틈이 사진을 남기며 한 달을 돌아보는 김소영의 모습이 눈길을 끌었다.
특히 김소영은 남편 오상진과 함께한 자리에서 사진을 찍어달라고 부탁하며 남다른 부부 케미를 드러냈다.
사진을 확인한 김소영은 오상진의 사진 실력을 두고 "남편을 10년 가르치니 사진 그리드를 잘 맞춘다"라고 말하며 은근한 자랑을 이어갔다.
오랜 시간 부부로 함께해 온 만큼 서로의 취향과 스타일을 누구보다 잘 알고 있다는 듯한 김소영의 재치 있는 멘트가 웃음을 자아낸다.
한편 김소영은 2016년 MBC 아나운서 출신 동료 오상진과 결혼했다. 두 사람은 2019년 딸을 품에 안았으며, 지난 4월 아들을 얻으며 두 아이의 부모가 됐다.