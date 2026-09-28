지연수, 8살 아들 속옷 보고 매번 혼냈는데…뒤늦게 안 이유에 "정말 미안해"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 지연수가 아들을 혼냈던 일을 돌아보며 뒤늦게 사과한 사연을 털어놨다.

28일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 성교육 강사 이시훈과 대화를 나누는 영상이 공개됐다.

지연수는 아들을 혼자 키우면서 성과 신체에 관한 이야기를 어디까지, 어떻게 알려줘야 할지 고민이라고 말했다.

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대화 도중 그는 아들이 여덟 살 때까지 학교에서 돌아오면 속옷에 소변이 묻어 있던 일을 꺼냈다.

지연수는 "밤에는 한 번도 그런 적이 없는데 학교만 갔다 오면 자꾸 그러길래 화를 많이 냈다"고 회상했다.

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하지만 뒤늦게 알게 된 이유는 지연수가 생각했던 것과 달랐다.

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그는 아들이 소변을 볼 때 어떻게 해야 하는지 제대로 배운 적이 없어 옷에 묻었던 것이라며 "저는 계속 화를 내고 혼을 냈던 것"이라고 말했다.

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이후 아들에게 "엄마가 진짜 미안해. 몰랐어"라고 사과했다고 밝혔다.

지연수는 "같이 옆에서 봐줄 아빠가 있었다면 좀 더 지도하기 좋았겠다"는 마음도 털어놨다.

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이에 이시훈 강사는 아버지가 있는 가정에서도 아이의 어려움을 알아채지 못할 수 있다며, 혼자 키웠기 때문에 부족했다고 지나치게 자책하지 말라고 조언했다.

지연수는 상담을 마친 뒤 "항상 부족한 것 같고 나만 아이를 잘못 키우는 것 같아 죄책감이 있었다"며 "마음이 조금 가벼워졌다"고 전했다.

narusi@sportschosun.com