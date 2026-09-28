'비행기 민폐 논란' 박수홍 가족, 이번엔 기차 탔다...한달만에 또 가족여행

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[스포츠조선 김수현기자] 박수홍 가족이 비행기 민폐 논란 약 한 달만에 이번엔 기차로 가족여행을 떠났다.

28일 박수홍의 유튜브 채널에는 '엄마 뱃속에서 왔던 부산 2년 만에 다시 왔어요. 23개월 재이의 부산여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 박수홍은 아내 김다예, 23개월 딸 재이와 함께 부산으로 여행을 떠났다. 이번에는 비행기가 아닌 기차를 이용해 이동했다.

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기차 안에서 재이는 아빠 박수홍의 품에 안긴 채 스티커 놀이를 하며 시간을 보냈다. 이후 편안하게 잠이 든 재이의 모습도 담겼다. 딸을 바라보던 박수홍은 "자는 모습이 얼마나 예쁜지 몰라요"라며 애틋한 마음을 드러냈다.

앞서 박수홍 가족은 지난 8월 괌 여행 과정에서 항공기 출발 지연과 관련한 논란에 휩싸인 바 있다.

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당시 박수홍 가족은 8월 23일 인천국제공항에서 괌으로 향하는 대한항공 KE415편에 탑승했다. 이후 딸 재이가 울자 박수홍 측이 하차 의사를 밝혔다가 번복했고, 이 과정에서 위탁수하물을 다시 처리하는 절차가 진행되면서 항공편 출발이 지연됐다는 한 탑승객의 주장이 온라인을 통해 제기됐다.

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해당 항공편은 당초 오전 10시 5분 출발 예정이었으나 실제로는 오전 11시 15분 출발한 것으로 전해졌다. 관련 내용은 8월 26일 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되며 논란으로 이어졌다. 박수홍은 같은 날 SNS를 통해 "많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고 항공사 관계자분들께도 피해를 드렸다"며 사과했다.

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논란 이후 박수홍 부부는 한동안 SNS와 유튜브 활동을 중단하며 근황 공개를 자제했다.

박수홍의 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍' 역시 매주 월요일 오후 5시 영상을 공개해왔지만, 8월 24일 영상을 마지막으로 8월 31일과 9월 7일 정기 업로드가 이뤄지지 않았다.

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이후 논란이 불거진 지 19일 만인 9월 14일 유튜브 활동을 재개하며 다시 대중과 소통하기 시작했다.

그리고 이번 영상에서는 가족과 함께 기차를 타고 부산으로 향하는 모습을 공개했다. 특히 23개월 딸 재이가 기차 안에서 스티커 놀이를 하거나 잠든 모습 등이 담기면서 오랜만에 공개된 가족의 일상에 관심이 쏠리고 있다.