"우리 신랑 대단했네" 김성은, ♥정조국 '축구대표팀 최연소 기록'에 감탄

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김성은이 남편이자 전 축구선수 정조국의 과거 기록을 새삼 발견하고 감탄했다.

김성은은 지난 27일 자신의 SNS에 축구 관련 자료를 공유하며 "우리 신랑 진짜 대단한 사람이었네"라는 글과 함께 하트 이모티콘을 덧붙였다.

김성은이 공개한 자료는 '2000년대 이후 대한민국 축구대표팀 최연소 발탁 순위표'였다.

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해당 자료에 따르면 정조국은 만 17세 346일의 나이에 대한민국 축구대표팀에 발탁되며 차기석에 이어 역대 2위에 이름을 올렸다. 어린 나이에 국가대표팀의 부름을 받았던 남편의 기록을 뒤늦게 확인한 김성은이 감탄을 표한 것.

특히 눈길을 끈 것은 정조국의 기록에 대한 아들 태하의 반응이었다. 현재 아버지의 뒤를 이어 축구선수의 길을 걷고 있는 첫째 아들 태하는 김성은이 공개한 게시물에 하트를 눌렀다.

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이를 본 김성은은 "이 와중에 깨알 태하 좋아요♥"라고 적으며 아들의 반응을 귀엽게 바라봤다. 아버지의 과거 국가대표 기록에 아들까지 관심을 보이면서 '축구 가족'다운 모습이 고스란히 드러났다.

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특히 태하는 최근 실제 축구 선수로서 성장세를 보여주고 있어 더욱 관심을 모은다.

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앞서 지난 3일 김성은은 자신의 채널 '햅삐 김성은'을 통해 첫째 아들 태하가 유스 축구 대표팀에 추가 발탁됐다는 소식을 전하며 팬들의 축하를 받았다.

한편 김성은과 정조국은 2009년 12월 결혼했다. 이듬해인 2010년 장남 태하 군을 품에 안았으며 이후 딸 윤하 양과 둘째 아들 재하 군을 얻어 2남 1녀를 두고 있다.

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정조국은 선수 은퇴 후 지도자의 길을 걷고 있으며 현재 제주SK FC 수석 코치로 활동하고 있다.