"매니저 우산까지 뺏어서 씌워주더라"...S.E.S 바다, 무명 개그맨에게 한 행동 (짠한형)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 조윤호가 과거 아이돌 그룹 리더로 활동했던 이력과 가수 바다와의 남다른 인연을 공개해 눈길을 끌었다.

28일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '개콘 22기 총집합 전설의 22기 MT'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 방송에서는 KBS 2TV '개그콘서트' 22기 출신 개그맨들이 한자리에 모여 과거 이야기를 나누며 유쾌한 시간을 보냈다.

Advertisement

특히 조윤호가 즉석에서 선보인 춤이 분위기를 뜨겁게 달궜다. 오랜 시간이 흘렀음에도 여전한 춤 실력을 자랑하자 주변에서는 감탄이 쏟아졌다.

김영진은 조윤호를 향해 "아이돌 출신이다. 안양예고 최고의 스타 아니냐"라며 그의 과거를 언급했고 조윤호는 자신이 과거 3인조 그룹 '이야말로'에서 리더로 활동했다고 밝혔다.

Advertisement

특히 조윤호의 후배 중에는 가수 세븐, 붐과 S.E.S. 출신 바다 등이 언급됐다.

Advertisement

이후 대화는 자연스럽게 바다와 관련된 과거 일화로 이어졌다. 김영진은 개그맨 지망생 시절을 회상하며 당시 바다를 직접 만났던 일화를 공개했다.

Advertisement

그는 "우리 아마추어 때 우리는 사실 구부정하게 다니지 않냐. 그런데 당시 대스타였던 바다 씨가 오더니 '오빠~' 하고 오더니 90도로 인사하더라"라고 말했다. 당시 바다가 선배들에게 깍듯하게 인사했던 모습을 떠올린 것.

이광섭 역시 당시 현장에 함께 있었다며 구체적인 상황을 전했다. 이광섭은 "제가 같이 있었다. 비가 오는데 슬리퍼를 신고 바지를 걷고 우산도 없이 있었다. 우리는 개그맨 지망생 시절이었다"며 당시를 회상했다.

Advertisement

이어 "그런데 그때 바다 씨가 보여서 '맨날 형이 잘난 척하는데 좀 불러봐'하고 도발했다"고 덧붙였다.

이에 조윤호가 실제로 바다를 부르러 갔다는 것. 이광섭은 "형이 따라오라 하더니 '바다'라고도 안 부르더라. '성희야~' 하는 거다"라며 조윤호가 바다의 본명인 '성희'를 불렀다고 설명했다.

이어진 상황은 더욱 놀라웠다. 이광섭은 "바다 씨가 매니저한테 우산을 뺏어서 '선배님!' 하고 우산을 씌워주더라"고 당시 상황을 전했다.

Advertisement

이를 들은 조윤호는 "바다가 착한 거다"라고 말하면서도 은근히 어깨를 으쓱해 웃음을 자아냈다.