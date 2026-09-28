故 박지선 떠난 뒤 모이지 못했던 '개콘 22기'..."이젠 편하게 얘기하자" (짠한형)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] KBS 2TV '개그콘서트' 22기 동기들이 세상을 떠난 고(故) 박지선을 여전히 기억하며 매년 함께 시간을 보내고 있다고 밝혔다.

28일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '개콘 22기 총집합 전설의 22기 MT'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 '개그콘서트' 22기 출신 개그맨들이 모여 활동 당시의 추억부터 서로의 근황까지 다양한 이야기를 나눴다.

Advertisement

대화를 나누던 중 고 박지선에 대한 이야기가 나오자 분위기는 한층 차분해졌다.

신동엽은 박지선과 개인적인 친분이 있었다며 "나도 지선이랑 개인적으로 친분이 있어서 사실 너무 많이 놀랐다. 그런데 너희들은 동기들 입장에서 많이 놀랐겠다"고 말했다.

Advertisement

송준근은 박지선과 가까웠던 동기 김효인에 대해 "효인이가 옆에서 제일 가깝고 고민 상담도 많이 했을 거다"라고 전했다.

Advertisement

박성광은 박지선이 세상을 떠난 이후 22기 동기들이 한동안 함께 모이기 어려웠던 이유를 털어놨다. 그는 "그 시점이다. 지선이가 떠나면서 우리가 같이 모이지 못했다. 즐거운 이야기를 단체톡방에서 하기가 힘들었다"고 조심스럽게 말했다.

Advertisement

이어 조윤호는 "그래도 우리가 1년에 한 번 모인다"고 밝혔다. 22기 동기들이 매년 함께 모여 박지선을 추억하고 있다는 것.

송준근 역시 "지선이 아버님도 뵙고 그런다"고 덧붙이며 동기들이 지금까지도 고인과 가족을 잊지 않고 있음을 전했다.

Advertisement

박성광은 시간이 지나면서 동기들 사이에서도 박지선에 대한 이야기를 조금씩 편하게 꺼낼 수 있게 됐다고 말했다.

그는 "우리가 어느 순간 지선이 얘기기를... 지금은 덜한데 옛날엔 우리도 모르게 말을 안했다"고 털어놨다.

이어 양상국이 먼저 "왜 우리가 지선이 누나 얘기를 하지 않아? 우리 지선이 기리고 즐겁게 얘기하자"는 취지로 이야기하면서 분위기가 달라졌다고 전했다.

Advertisement

박성광은 "그래서 지금은 좀 편해졌다"고 말했다. 이에 신동엽 역시 고인을 추억하는 것에 대해 "맞다. 지선이 얘기 편하게 해야 한다. 더 많이 웃고 그러면 지선이가 더 좋아할 거다"라고 말했다.

한편 고 박지선은 2020년 11월 2일 세상을 떠났다. 향년 36세.