이정, 故 서재호 떠나보내고 자책 "20년 넘게 죄책감..모두 내 탓"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 이정이 교통사고로 세상을 떠난 고(故) 서재호를 향한 죄책감을 20년 넘게 품고 있다고 고백했다.

26일 유튜브 채널 '미스&미스터트롯'에는 '사기에 투병...은퇴를 생각한 이정이 미스터트롯3 美 천록담이 되기까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이정은 가수로 데뷔하기까지 겪었던 힘겨운 시간을 돌아봤다. 그는 "가수를 하겠다고 상왕십리에 몸 하나 누우면 끝나는 고시원을 얻었다"며 "3분 미트볼 하나를 사서 하루에 한 알씩 먹으며 살았다"고 회상했다.

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이어 "차비도 없어서 하루에 왕복 3시간씩 걸어 다녔다. 상왕십리 고시원에서 동대문을 지나 당시 기획사가 있던 곳까지 걸어 다녔다"며 "교수님 소개로 회사에 들어갔지만 연습생으로만 1년을 고생하다가 잘 안됐다"고 털어놨다.

이정은 "방황하고 있을 때 학교 동기들에게 연락이 왔다. 지금은 배우로 너무나 큰 사랑을 받고 있는 최영준 형이 우리 동기였는데 그 형과 또 다른 동기가 작곡하고, 그 친구의 친구도 연결하고, 나는 (하)동균이 형한테 연락해서 합류를 제안하면서 우리가 모여서 세븐데이즈라는 그룹을 만들었다"라고 설명했다.

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그는 "당시에 한국의 백스트리트 보이즈, 보이즈 투 맨을 해보자고 해서 시작했다"며 "그런데 2002년 한일월드컵 때 데뷔해 모든 관심사가 월드컵에 집중됐다. 당시 데뷔한 가수들은 잘 된 가수가 많이 없었다"고 말했다.

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그러면서 "1년을 활동하는 둥 마는 둥 하다가 해체됐고, 나는 이정으로 다시 솔로 데뷔했다. 나머지 멤버들은 원티드라는 그룹으로 다시 데뷔했다"고 밝혔다.

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이정은 "자리를 다시 잡고 만나자고 약속했는데 바로 사고가 나서 재호가 먼저 하늘나라로 갔다"며 "그때부터 사실 나는 시간이 멈춰있다"고 고백했다.

그는 "그게 다 나 때문이라고 지금까지도 생각하고 살았다. 나만 아니었으면 우리 재호가 갈 일이 없었다는 죄책감을 혼자 20년 넘게 안고 살고 있다"고 털어놨다.

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한편 서재호는 2002년 이정, 하동균, 최영준, 전상환과 함께 세븐데이즈로 데뷔했다. 팀 해체 후 2004년에는 하동균, 김재석, 전상환과 원티드를 결성해 다시 활동을 시작했다. 그러나 데뷔 두 달 만에 고속도로에서 발생한 교통사고로 세상을 떠나 안타까움을 안겼다.