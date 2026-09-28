"탱글한 20대 vs 베개 자국 남는 40대"...이윤진, 결국 시술 받았다

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[스포츠조선 김수현기자] 통역사 이윤진이 20대와 40대의 모습을 직접 비교하며 세월의 흐름에 대한 솔직한 심경을 전했다.

이윤진은 28일 자신의 SNS에 과거 20대 시절 사진과 현재 40대의 사진을 나란히 공개했다.

사진 속 이윤진은 비슷한 각도에서 촬영된 두 사진을 비교하며 "동일인물 같은 각도. 탱글한 20대. 아침 베개 자국 점심까지 안 없어지는 40대"라고 적었다.

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20대 시절의 사진과 비교해 현재의 모습을 바라보며 나이에 따른 변화를 재치 있게 표현한 것. 특히 40대에도 여전히 동안 외모를 유지하고 있는 모습이 눈길을 끌었다.

이윤진은 이어 "중력이 싫다"라고 덧붙이며 세월의 흐름에 대한 솔직한 마음을 드러냈다.

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그러면서 피부 관리에도 관심을 보였다. 그는 "스킨부스터가 좋다는데 종류도 많고 무엇보다 나에게 필요한 건 뭔지"라며 어떤 시술이 자신에게 적합할지 고민하는 모습을 보였다.

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이후 실제 피부과 시술을 받은 이윤진은 직접 시술 후기를 공개했다.

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그는 "시술 직후, 1~2일 엠보싱이 살짝 올라오고 하이퍼티타늄 시술로 미세한 붓기는 있지만 쿠션 바르고 나가면 일상생활 괜찮을 정도"라고 설명했다.

자신의 경험을 구체적으로 전하며 시술 직후 나타난 변화와 일상생활에 대한 느낌을 함께 전한 것이다.

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또 이윤진은 자신을 향한 '동안 엄마'라는 수식어에도 반응했다. 관련 기사 제목을 접한 그는 "덕분에 동안 엄마 타이틀도 들어보고. 40대 관리 열심히 받기 위해 더 열심히 일해야겠어요"라고 적으며 유쾌하게 받아들였다.

한편 이윤진은 2010년 배우 이범수와 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 가족 예능 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 등에 출연하며 가족의 일상을 공개해 많은 관심을 받았다.

그러나 2024년 파경 소식이 전해졌으며, 이후 이혼 절차를 진행해 지난 2월 법적으로 이혼을 마무리했다.