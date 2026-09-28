SM, 에스파 윈터 향한 성희롱·인신공격에 칼 빼들었다…“선처·합의 없다”

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[스포츠조선 김준석 기자] SM엔터테인먼트가 그룹 에스파 멤버 윈터를 향한 악성 게시물에 강력한 법적 대응을 예고했다.

SM엔터테인먼트는 28일 공식 계정을 통해 "윈터를 대상으로 지속적으로 유포되고 있는 악의적인 게시물에 대해 강력한 법적 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.

소속사는 X와 인스타그램, 유튜브를 비롯한 온라인 공간에서 윈터에 대한 허위 사실 유포, 명예훼손, 모욕, 인신공격, 성희롱 등에 해당하는 게시물이 계속 게재되고 있다고 설명했다.

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법무법인의 검토를 거쳐 고소 등 법적 절차를 단계적으로 진행할 계획이다.

익명 게시판이나 해외 플랫폼도 대응 대상에 포함된다. SM엔터테인먼트는 게시물의 작성·유포 경로와 작성자를 특정하기 위한 자료를 확보해 관할 수사기관에 수사를 의뢰할 예정이라고 밝혔다.

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이어 "적발되는 가해자에 대해서는 어떠한 선처나 합의 없이 무관용 원칙에 따라 강력한 법적 책임을 물을 것"이라고 경고했다.

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소속사는 팬 제보 창구 'KWANGYA 119'와 자체 모니터링을 통해 관련 자료를 수집하고 있으며, 아티스트 권익 보호를 위한 법적 대응을 강화하겠다고 덧붙였다.

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narusi@sportschosun.com