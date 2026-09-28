'딸 바보' 이경규, 삐에로 사위 반대한 현실적 이유 "가정은 못 다스려" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이경규가 딸 예림의 남자 친구가 삐에로였다면 결혼을 절대 허락하지 않았을 것이라고 단호하게 밝혔다.

28일 방송된 JTBC '연애전쟁'에는 11년 차 삐에로 남자 친구와 본업은 사회복지사인 매니저 여자 친구가 출연했다. '개그계 대부' 이경규는 특별 외교관으로 함께했다.

이날 MC들과 이경규는 최근 온라인에서 화제가 된 '예비 배우자가 삐에로라면 결혼을 허락받을 수 있을까'라는 주제로 대화를 나눴다.

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서장훈은 '딸 바보'로 유명한 이경규에게 "과거로 돌아가 예림 씨가 삐에로 남자 친구를 데려왔다면 어떨 것 같냐. 열심히 일하고 돈도 모았다고 하면 어떻겠냐"고 물었다.

이효리는 "딸이 좋다고 하면 결혼시키실 것 같다"고 예상했고, 서장훈 역시 "예림 씨에게는 백전백패하시더라"고 거들었다.

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그러나 이경규는 "백전백패지만 삐에로는 절대 안 된다"고 단호하게 반대했다. 그는 "내가 삐에로인데 사위마저 삐에로면 안 된다. 삐에로는 슬픔을 안고 가는 거다. 장인, 사위가 다 삐에로면 너무 슬프지 않겠냐"고 설명했다.

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이효리는 "더 좋을 것 같다. 삐에로가 주변 사람들도 즐겁게 해주고 돈도 열심히 벌고 나쁘지 않은 것 같다"고 다른 의견을 내놨다.

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그러자 이경규는 "주위 사람들을 행복하게 해주는데 본인 가정은 못 다스린다. 나도 마찬가지다. 집에 가면 웃지를 않는다"고 솔직하게 털어놨다.

이를 들은 김희철도 "예전에 집에 갔는데 정말 말씀이 없으셨다"고 증언해 웃음을 더했다.