고영욱, 인스타→유튜브 이어 틱톡도 '칼삭제'…"어디서도 쉽게 볼 수 없는 인물"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 룰라 출신 고영욱이 틱톡 계정 삭제 후 자신의 X에 심경을 담은 글을 남겼다.

고영욱은 28일 X에 "이젠 어디서도 쉽게 볼 수 없는 인물이 됐네"라며 "이참에 이름을 고즈넉으로 개명하고 집에서 개똥이나 치우고 자전거 타고 장 보러 다니고 조용한 곳에서 달리기하며 유유자적 살까 싶네. 이미 그러고는 있지만"이라고 적었다.

앞서 그는 27일 틱톡 계정을 개설하고 일상 영상을 공유했다. 그러나 계정 개설 소식이 알려진 지 하루 만인 28일 오전 틱톡 측이 해당 계정을 삭제했다.

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틱톡코리아는 청소년을 대상으로 성범죄를 저지른 사실이 확인된 계정 소유자의 계정과 그가 보유한 다른 계정도 영구 정지한다는 커뮤니티 가이드라인에 따른 조치라고 설명했다.

고영욱의 SNS 계정이 폐쇄된 것은 이번이 처음이 아니다. 2020년 개설한 인스타그램 계정이 폐쇄됐고, 2024년 개설한 유튜브 채널도 삭제됐다.

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고영욱은 미성년자 대상 성폭행 및 강제추행 혐의로 기소돼 2013년 징역 2년 6개월의 실형이 확정됐다. 2015년 만기 출소했다.

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narusi@sportschosun.com