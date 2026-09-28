서장훈, 양말도 안 벗고 자는 남친에 질색 "인성 떠나 지저분..헤어져라" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 서장훈이 남자 친구의 비위생적인 생활 습관에 경악해 여자 친구에게 이별을 권했다.

28일 방송된 JTBC '연애전쟁'에는 11년 차 삐에로 남자 친구와 본업은 사회복지사인 매니저 여자 친구가 출연했다. '개그계 대부' 이경규는 특별 외교관으로 함께했다.

이날 남자 친구는 일을 마치고 귀가한 뒤 씻거나 옷을 갈아입지 않은 채 침대에 누웠다. 땀을 흘리고 비까지 맞았지만 키다리 바지만 벗었을 뿐, 검게 변한 양말과 눅눅한 옷을 그대로 입고 침대에 몸을 뉘었다.

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이를 본 서장훈은 "피곤한 것은 알겠는데 제발 저러고 눕지 마라"며 괴로워했다. 이효리 역시 "나도 자꾸 물드는 것 같다. 옷이라도 벗고 눕든가"라며 경악했다.

서장훈은 "저 옷 그대로 누운 것 아니냐. 나는 이것 때문에 편을 들어줄 수 없을 것 같다"며 "여자 친구와 함께 누워 자는 침대 아니냐"고 한숨을 쉬었다.

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여자 친구가 손이라도 씻고 누우라고 다정하게 설득했지만 남자 친구는 "날 귀찮게 하지 마라. 나는 일하고 왔다"며 어린아이처럼 투정을 부렸다.

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여자 친구는 "남자 친구가 귀찮으면 잘 씻지 않는다. 그래도 어디에 다녀왔으면 손은 씻어야 하는데 그런 것도 안 한다"고 토로했다.

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남자 친구는 여자 친구가 출근한 후에도 여전히 씻지 않은 상태로 침대에 누워 과자까지 먹었다.

이를 본 김희철과 서장훈은 "진짜 돌겠다", "헤어져라"라며 분노했다. 김희철은 "이건 우리가 아니라 오은영 선생님에게 가야 한다"고 말했고, 서장훈은 "인성 문제를 떠나서 지저분하다"며 질색했다. 이경규도 "서장훈이 제일 싫어하는 짓을 하고 있다"고 거들었다.

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서장훈은 씻지 않은 채 아침까지 잠든 남자 친구를 보며 "진짜 가지가지 한다"고 혀를 내둘렀다.

평소에도 일정이 없으면 잘 씻지 않는다는 남자 친구의 말에 서장훈은 결국 "개인적으로 헤어지는 것을 추천한다"며 이별을 권했다.

이효리는 "은혜 씨가 괜찮다면 상관없다. 두 분이 함께 살 것은 아니지 않냐"며 남자 친구를 두둔했다. 하지만 서장훈은 "보기가 정말 힘들다"고 토로했고, 김희철도 "같이 사는 사람에 대한 배려가 너무 없다"고 지적했다.