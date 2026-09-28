"똑같은 치마 맞습니다"...김지혜, '64kg→57kg' 몰라보게 달라진 변화

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 캣츠 출신 인플루언서 김지혜가 임신 당시와 출산 후 현재의 모습을 비교하며 체중 변화에 놀란 반응을 보였다.

김지혜는 28일 자신의 SNS에 "똑같은 치마 맞습니다"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에는 임신 당시 체중이 64kg이었던 시절과 현재의 모습을 같은 치마를 입고 비교한 모습이 담겼다.

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같은 옷을 입었지만 7kg의 체중 차이로 분위기가 크게 달라진 모습이 눈길을 끌었다.

김지혜 역시 영상을 직접 확인한 뒤 놀라움을 드러냈다. 그는 "진짜 나는 배에 7kg가 다 있었나 보다. 입어보고 진짜 깜짝 놀랐잖아요"라고 적었다.

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이어 "저때도 약간 빠져서 자존감 올라갔을 때였는데 지금 보니 조금 창피하구나"라며 과거 사진을 바라본 솔직한 소감을 전했다.

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주변에서도 최근 김지혜의 체중 변화를 알아봤다고 한다. 김지혜는 "만나는 사람들마다 요즘 살 빠졌다고 해서 '에이~ 그 정도인가?' 했는데 저 치마 입어보고 저 스스로 제일 크게 놀랐어요"라고 밝혔다.

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이어 자신의 체중 관리 방법에 대해서도 언급했다. 김지혜는 "나 진짜 한 거라고는 클렌즈 주스 챙겨 먹은 게 다인 게 말이죠"라고 전했다.

그러면서 "솔직히 영상 보고 깜짝 놀라셨죠? 고민하지 마시고 얼른 시작하세요. 배에서만 7kg 뺀 사람 여기 있잖아요"라고 덧붙이며 자신의 변화를 공유했다.

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특히 같은 옷을 활용해 임신 당시와 현재를 직접 비교하면서 출산 후 달라진 자신의 모습을 체감했다는 점에서 관심을 모았다.

한편 김지혜는 2007년 그룹 캣츠 멤버로 데뷔했으며 현재는 인플루언서와 사업가로 활동하고 있다. 2019년 그룹 파란 출신 최성욱과 결혼한 김지혜는 오랜 시험관 시술 끝에 지난해 9월 쌍둥이 남매를 출산해 많은 축하를 받았다.