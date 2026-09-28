'태후' 아역 조엘진, 실격→판정 번복→AG 동메달..男계주 한국 신기록까지 [SC이슈]

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 조윤선 기자] '태양의 후예' 아역 배우 출신 육상선수 나마디 조엘진이 아시안게임 동메달을 목에 걸었다. 그가 속한 한국 남자 400m 계주 대표팀은 실격 판정을 뒤집고 결선에 올라 한국 신기록까지 작성했다.

한국 대표팀은 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결선에서 38초43을 기록했다. 중국과 대만에 이어 세 번째로 결승선을 통과하며 동메달을 차지했다.

서민준, 나마디 조엘진, 이재성, 비웨사 다니엘 가사마 순으로 이어 달린 대표팀은 지난해 5월 구미 아시아육상선수권대회에서 서민준, 나마디 조엘진, 이재성, 이준혁이 세운 종전 한국 기록 38초49를 0.06초 단축했다.

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이로써 한국 남자 400m 계주 대표팀은 2022 항저우 아시안게임 동메달에 이어 두 대회 연속 메달 획득에 성공했다.

이번 동메달은 극적인 판정 번복 끝에 얻은 결과라 더욱 의미가 컸다. 대표팀은 전날 열린 예선 2조에서 김시온, 나마디 조엘진, 이재성, 비웨사 다니엘 가사마 순으로 달려 39초33을 기록했다.

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전체 7위에 해당해 상위 8개 팀이 오르는 결선 진출권을 확보하는 듯했지만, 1번 주자 김시온과 2번 주자 나마디 조엘진이 배턴을 주고받는 과정에서 인계 구역을 벗어났다는 판정으로 실격됐다.

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대한육상연맹은 경기 영상을 근거로 즉시 항소했고, 주최 측이 이를 받아들이면서 대표팀은 극적으로 결선 무대를 밟았다. 선수들은 어렵게 되찾은 기회를 한국 신기록과 동메달로 연결했다.

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특히 나마디 조엘진은 앞서 남자 100m 결선에서 10초17을 기록해 4위에 올랐다. 메달과 불과 0.06초 차이로 개인전 시상대를 놓쳤지만, 계주에서 동메달을 따내며 아쉬움을 달랬다.

나마디 조엘진의 특별한 과거도 다시 주목받고 있다. 그는 2016년 방송된 KBS 2TV 드라마 '태양의 후예'에서 이치훈(온유 분)에게 신발 대신 염소를 사달라고 했던 우르크 소년 블랙키 역으로 출연해 깊은 인상을 남긴 바 있다.

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실격 위기를 딛고 오른 결선에서 동메달을 목에 걸고 한국 신기록까지 작성한 나마디 조엘진. 10년 전 드라마 속 소년은 이제 한국 육상의 새 역사를 쓰는 주역으로 우뚝 섰다.