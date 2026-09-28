송진우, 20대 때 산 종이 카드 한 장이 '2500만원'…4900% 수익에도 "절대 안 팔아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 송진우가 20대 때 50만원에 구입한 카드 한 장의 가치가 2500만원으로 올랐다고 밝혔다. 하지만 팔 생각은 없다고 선을 그었다.

28일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀'에 출연한 송진우는 초등학교 4학년 때부터 카드를 모았다고 말했다.

특히 은퇴한 농구선수 제이슨 윌리엄스의 팬이라며 "그 선수의 모든 카드를 모으는 게 인생의 목표"라고 밝혔다.

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수집한 제이슨 윌리엄스 카드만 약 4000장이다. 송진우는 "다른 카드까지 합하면 몇만 장 정도 된다"고 말해 출연진을 놀라게 했다.

그중 한 장은 20대 때 50만원을 주고 산 카드였다. 송진우는 최근 감정을 받아보니 현재 가치가 2500만원이었다며 "90년대 카드이고 희귀하다"고 설명했다.

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구매 가격과 비교하면 50배, 수익률로는 4900%에 달한다.

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유인나가 "그게 신용카드만 한 종이 카드 말하는 거냐. 구기면 구겨지는 거냐"고 묻자 김풍과 데프콘은 "구기면 안 된다"며 놀랐다.

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유인나가 판매 계획을 묻자 송진우는 "절대"라고 답했다. 그는 "수집을 재테크로 생각하지 않는다. 내가 죽을 때까지는 안 팔 것"이라며 카드에 대한 애정을 드러냈다.

송진우는 넥타이와 수입 담배도 각각 200여 개, 드래곤 피규어는 수천 개를 모았다고 밝혔다. 수집품을 둘 공간을 걱정하는 말에는 "아내도 수집품이 몇천 개 있다"며 웃었다.

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narusi@sportschosun.com