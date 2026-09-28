'♥임효성과 4년째 별거' 슈, 자녀들과 오붓하게 보낸 추석..."마음 나눈 소중한 시간"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 S.E.S. 출신 슈가 추석 연휴를 쌍둥이 딸과 함께 보내며 가족에 대한 애틋한 마음을 전했다.

슈는 지난 28일 자신의 SNS에 추석 연휴 동안 아이들과 함께 보낸 시간을 담은 글을 게재했다.

그는 "이번 추석 연휴는 우리 아이들과 함께 눈 맞추고, 마음을 나누는 정말 소중한 시간이었어요"라고 적었다.

Advertisement

이어 "낮에는 리버뷰를 바라보며 도란도란 이야기를 나누고, 저녁엔 타오르는 불꽃 앞에서 아이들의 깊은 마음에 귀 기울여 보았어요"라며 가족과 함께한 시간을 회상했다.

또 슈는 "붉게 물든 노을을 함께 보며 나누었던 소소한 대화들, 서로의 온기를 느끼던 그 순간의 분위기가 아직도 가슴에 따뜻하게 남아있어"라고 전했다.

Advertisement

그러면서 "옹기종기 모여 앉아 나눈 이 계절의 기억들을 우리 아이들도 오래오래 간직했으면 좋겠어 애들아. 정말 많이 사랑해 우리 아이"라고 덧붙이며 자녀들을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

Advertisement

한편 슈는 2010년 농구선수 출신 임효성과 결혼해 아들과 쌍둥이 딸을 두고 있다.

Advertisement

두 사람은 현재 별거 중이다. 슈는 지난 7월 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에 출연해 임효성과 별거한 지 4년이 됐다며 "남편은 같은 동네에 집을 얻어서 살고 있고, 주말마다 우리 집에 온다. 같이 바비큐도 해먹고 여행도 간다. 지금은 너무 편해졌다"고 말했다.

특히 슈는 별거 후 남편 임효성의 모습에서 배우 김남길이 보인다며 "가끔 보니까 뒤태가 약간 김남길 씨 느낌이 나더라. 저번에는 살이 스쳤는데 '얘 아직 나 좋아하나?' 이런 생각이 들었다"며 "이러면서 가정이 유지되고 끈끈해지는 게 재밌다"고 덧붙였다.