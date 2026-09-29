첫 만남에 웨딩사진까지...16기 상철♥28기 영숙, 초고속 부부 체험 시작 (계약결혼)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] '나는 솔로' 16기 상철과 28기 영숙이 실제 부부 생활을 미리 경험해보는 '계약 결혼'에 도전했다.

28일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼'에서는 '나는 솔로' 출신 16기 상철 강정환과 28기 영숙 정유진이 계약 결혼 상대자로 만나 함께 생활하는 모습이 공개됐다.

16기 상철로 출연했던 강정환은 올해 44세로, 초등학교 졸업 후 가족과 함께 미국으로 이민해 현지에서 생활해왔다. 현재 글로벌 항공사에 재직 중인 그는 재혼을 앞두고 신중한 모습을 보였다.

Advertisement

강정환은 자신의 연애와 결혼에 대해 "이혼을 한 번 하니까 재혼 상대를 신중히 고르고 있다. 초혼처럼 생각 없이 할 수 없다"고 밝혔다.

특히 강정환은 결혼 후 미국에서 생활하고 싶다는 바람을 밝혔다. 그는 "제가 미국에 데리고 와서 살아야 될 사람이니까, 한국에서 아무리 같이 잘 살아봐야 와서 싫어질 수 있다"며 "현지 적응에 고생하는 사람들이 많다. 그러다 보니 누군가가 미국에 와줘서 한 번 시뮬레이션으로 살아보는 게 제겐 좋은 기회"라고 설명했다.

Advertisement

그의 계약 결혼 상대는 28기 영숙으로 출연했던 정유진이었다. 그는 "요즘은 애들 보살피고 할 일 하고 지낸다"며 현재 연애를 하지 않고 있다고 밝혔다.

Advertisement

그런데 두 사람의 만남에는 더욱 특별한 인연이 있었다. 정유진은 과거 '나는 솔로' 사전 인터뷰에서 이상형으로 상철을 꼽았던 것. 그는 "예전에 '나는 솔로' 사전 인터뷰 때 이상형으로 꼽았다"고 밝혔다. 해외 생활에 대한 가능성도 열려 있었다. 정유진은 아이들의 교육을 위해 해외 거주에도 관심이 있다며 "그때 미국 간호사에도 관심이 있다고 그랬었다"고 말했다.

Advertisement

그렇게 미국에서 처음 마주한 두 사람. 강정환에게는 정유진이 낯선 상대가 아니었다. 앞서 진행된 인터뷰에서 강정환 역시 '누가 계약 결혼 상대로 왔으면 좋겠느냐'는 질문에 28기 영숙을 꼽았던 것.

당시 강정환은 "28기에서는 영숙님이 참 괜찮다고 생각했다"며 "16기에 저런 분이 나왔으면 좋았겠다 생각했다. 참 이걸 PD님들도 그걸 느끼신 건가?"라고 말했다.

Advertisement

정유진 역시 강정환과의 첫 만남을 앞두고 기대감을 드러냈다. 그는 "저는 '그분'이겠지를 알고 있었지만 어떤 모습일까 궁금했다. 실제로 본 건 처음이니까"라고 말했다.

실제로 만난 강정환은 정유진을 위해 꽃을 준비해왔고, 두 사람은 첫 만남부터 화기애애한 분위기를 보였다.

특히 두 사람은 만난 지 불과 몇 시간 만에 웨딩사진까지 촬영하며 빠르게 '부부 체험'에 돌입했다.