"계산 안하셨어요!"...'생활고 고백' 정가은, 시장서 먹튀할 뻔 "죄송해요"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 정가은이 전통시장 먹방 중 계산을 깜빡하고 가게를 나오는 아찔한 해프닝을 겪었다.

28일 유튜브 채널 '롤코언니 가은이'에는 정가은이 구리시장을 찾아 숨겨진 맛집을 탐방하는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 정가은은 "오늘 전통시장에 놀러 왔다. 요즘 전통시장이 많이 없어지고 있지 않냐"며 시장을 찾은 이유를 밝혔다.

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이어 "전통시장을 조금 많이 알리고자 전통시장이 얼마나 좋은지, 맛있는 게 얼마나 많은지, 또 얼마나 저렴하게 많은 것들을 살 수 있는지 체험해 보고 정보를 드리겠다"고 말했다.

평소 시장 음식을 좋아한다는 정가은은 남다른 식욕을 자랑하기도 했다.

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그는 "일단 저는 먹는 걸 좋아하고 호떡 먹고 10kg 찐 적 있다"고 밝혀 제작진을 놀라게 했다.

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집 근처에 위치한 구리시장을 찾은 정가은은 시장 곳곳을 둘러보며 다양한 먹거리를 맛봤다. 특히 떡볶이를 먹으며 "시장 왔을 때는 위가 2배로 늘었으면 좋겠다"고 말해 남다른 먹방 의지를 드러냈다.

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그런데 만족스럽게 식사를 마친 뒤 예상치 못한 상황이 벌어졌다.

떡볶이집을 나온 정가은을 가게 사장이 급하게 뒤쫓아온 것. 사장은 정가은에게 "죄송한데 계산을 안 하셨다"고 알렸다.

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뒤늦게 자신의 실수를 알아챈 정가은은 크게 당황하며 입을 틀어막았다. 그는 "어머, 죄송해요. 나 먹튀할 뻔했다"고 말하며 황급히 계산했다.

이어 정가은은 "나는 사진 찍어 달라고 오시는 줄 알았다. 근데 갑자기 '계산을 안 하고 가셨어요' 하시더라"고 당시 상황을 설명하며 웃음을 자아냈다.

자칫 당황스러울 수 있었던 상황은 훈훈하게 마무리됐다. 정가은은 계산을 마친 뒤 자신을 따라 나온 떡볶이집 사장님과 함께 사진을 찍으며 시장 나들이를 마쳤다.

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한편 정가은은 2016년 비연예인 사업가와 결혼했으나 2018년 이혼했다.

전 남편은 정가은 명의를 도용해 투자금 132억원을 갈취한 것으로 알려졌으며, 이혼 후 생활비와 양육비를 지급하지 않아 정가은이 생활고를 토로하기도 했다.